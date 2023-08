„Nu mă interesează că îl cheamă Messi”. Starul sud-american a marcat din nou pentru Inter Miami, dar a stârnit și o controversă – VIDEO

Lionel Messi este din nou în centrul atenției la formația Inter Miami. Starul sud-american a marcat o dublă, dar ar fi trebuit și eliminat, iar antrenorul echipei adverse a făcut scandal, pe această temă, la conferința de presă.

Lionel Messi și-a intrat rapid în ritm la Inter Miami și a marcat în toate cele trei meciuri în care a jucat pentru formația condusă de David Beckham. Starul sud-american a marcat două goluri și în partida în care formația sa a câștigat cu 3-1 duelul cu Orlando City, din cadrul competiţiei Leagues Cup.

Campionul mondial a înscris în minutele 7 şi 72 ale duelului dintre cele două rivale din statul Florida. Josef Martinez (51 – penalty) și Cesar Araujo (17) au semnat celelalte reușite ale unei confruntări care a început cu o întârziere de 95 de minute din cauza unei furtuni.

Lionel Messi a fost implicat și într-o controversă. Fostul atacant de la FC Barcelona și PSG ar fi trebuit eliminat, dar arbitrul nu i-a acordat al doilea cartonaș galben, deși intervenția a fost dură.

Messi should’ve got his second yellow card right here but he was crying to the referee to give the other player one instead 😭😭😭

Most protected player ever pic.twitter.com/nWPU2XEPiF

— M (@madridfooty_) August 3, 2023