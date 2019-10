„Nu degeaba i-a cedat genunchiul”. Bianca Andreescu a intrat în vizorul lui CTP. Adevăratul motiv pentru care a părăsit Turneul Campioanelor

După ce a comentat prestația Simonei Halep din meciul cu Elina Svitolina, Cristian Tudor Popescu a luat-o la rost pe Bianca Andreescu. Sportiva canadiană de origine română a abandonat Turneul Campioanelor din cauza unei accidentări.

CTP: „Bianca Andreescu are 2, 3 kilograme în plus”

Bianca Andreescu s-a retras de la Turneul Campioanelor, după ce s-a accidentat la genunchi, în timpul celui de-al doilea meci din grupa violet. Cristian Tudor Popescu este de părere că genunchiul sportivei a cedat din cauza kilogramelor în plus.

„Ştiţi că eu sunt mai dur. Şi cu alţii, şi cu mine însumi. În momentul în care s-a aşezat pe bancă, ştiţi la ce m-am uitat? La colăceii de pe abdomenul ei. Nu se poate aşa ceva! Bianca are 2, 3 kilograme în plus, care, la ce joacă ea, se simt. Ea joacă un tenis de mare angajament, de efort fizic, aleargă mult, şi fiecare pas pe care îl face în regimul ăsta, cu 3 kilograme în plus, se simte în articulaţii, în coloană. Nu degeaba i-a cedat genunchiul. Iar la ea este mai simplu decât la Simona, care trebuie să se opereze. Trebuie pur şi simplu să dea jos 3 kilograme, îmi pare rău să i-o spun atât de direct.

Altfel, are calităţi uriaşe! Are lovitură scurtă, are voleu, are un forehand excepţional. Are viitor mare în continuare. Dar nu este posibil ca la 19 ani să cedezi fizic de două, trei ori, cum a făcut ea în acest an. Dacă la 19 ani cedezi în felul ăsta, la 29 ce faci?

Condiţia fizică este un parametru foarte important. Degeaba ai lovituri foarte bune dacă dintr-un anumit moment al meciului nu mai poţi lovi. De pe loc e devastatoare. Dar când e nevoită să lovească din deplasare, jocul ei cred că scade cu 20, 25 la sută”, a declarat gazetarul.