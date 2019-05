Noua organizare a PSD, după ce Dragnea a ajuns la pușcărie. Cine compune conducerea partidului

Noua organizare a PSD, după ce Dragnea a ajuns la pușcărie, a fost făcută în grabă și, deocamdată, incomplet. Condamnarea lui Dragnea a fost lovitură grea pentru social democrați și tot greul atârnă acum pe umerii Vioricăi Dăncilă.

Liviu Dragnea avea două funcții importante: de președinte al celui mai mare partid din România și de președinte al Camerei Deputaților. Căderea lui a însemnat un seism pentru PSD, dar și pentru Parlament (o parte, cel puțin), iar dacă situația nu se gestionează rapid și echilibrat, consecințele pot fi mai nefaste decât pare.

A doua zi după condamnarea la închisoare a lui Dragnea, premierul Viorica Dăncilă a purtat mai multe discuții în cadrul Biroului Permanent Național cu membrii importanți ai partidului, pentru a face propuneri de interimari pentru funcțiile vacante.

„Am avut azi Biroul Permanent Naţional, întâlniri cu grupurile PSD. Discuţiile s-au purtat pe rezultatul alegerilor. Am înţeles cu toţii semnificaţia votului şi am dispus să avem o analiză în partid, să vedem care sunt greşelile pe care le-am făcut. Am hotărât ca funcţia de preşedinte executiv să fie ocupată de Paul Stănescu, Biroul Permanent Naţional să se întâlnască în fiecare luni a săptămânii, iar CEx să se întrunească o dată pe lună”, a declarat Viorica Dăncilă.