Noua Dacia Logan 3 la plimbare în văzul tuturor. Primele imagini de pe stradă cu mașina de la Mioveni

Noua Dacia Logan a fost scoasă la plimbare pe stradă. Premiera viitorului model de la Mioveni ar putea avea loc înainte de sfârșitul acestui an, potrivit mai multor zvonuri și speculatii.

Noua Dacia Logan 3 a fost scoasă la plimbare în văzul tuturor. Primele imagini cu noul model de la Mioveni

Actualul model Dacia Logan a fost lansat pe piață în toamna anului 2012 și se apropie cu pasi repezi de sfîrșitul carierei sale. Astfel, o noua generație a popularei mașini de la Mioveni a tot fost surprinsă în drive-teste de-a lungul ultimelor luni. Cele mai recente fotografii spion au apărut chiar din România, respectiv de pe șoselele din Sibiu.

Asa cum se poate vedea, prototipul filmat în actiune este complet camuflat, singurul detaliu pe care inginerii au decis să-l lase la vedere fiind jantele din aliaj cu design în cinci spițe ale mașinii.

Ce dotări va avea noul model de la Pitești

Totodat, pe la începutul videoului, cu foarte mari eforturi se observa si display-ul specific sistemului de infotainment, ce va fi montat de aceasta data în partea superioara a bordului, cum se vede si pe viitoarea Dacie Sandero, model așteptat la rîndul său în teste pe străzile din țara noastră.

Cât despre noul Logan 3, urmatoarea generație a popularei berline de la Mioveni ar putea sa debuteze oficial chiar înainte de sfârsitul anului curent, însă nu ar surprinde pe nimeni ca pandemia de coronavirus să afecteze respectiva lansare.

Cu ce va impresiona noua Dacia Logan 3

Astfel, odata ajuns in fata publicului larg, noul model ar trebuie sa impresioneze in special prin linia alungita a plafonului, creionata in stilul actualelor coupe-uri cu patru usi, cu fastback-uri in cinci portiere, precum scria anterior presa din Franta. În plus, din peisaj nu va lipsi aparent nici motorul compatibil cu normele Euro 7.

Nu în ultimul rând, despre noua Dacie Logan 3 se mai așteaptă să ofere inclusiv un sistem de franare autonoma de urgenta, camera Multiview, dar si asistent pentru monitorizarea obiectelor aflate in unghiul mort, denumit Blind Spot Monitor.