Nou cuplu în showbiz. Două vedete din România, surprinse în ipostaze tandre, acum e oficial

Speculațiile și zvonurile s-au adeverit, se pare că avem un nou cuplu în showbiz! Două vedete din România au fost surprinse în ipostaze tandre.

Nunta Ginei Pistol și Smiley a fost, fără doar și poate, cel mai important eveniment al anului din showbiz-ul de la noi din țară.

Pe lista invitaților au apărut nume importante din muzică și televiziune, iar presa și publicul au urmărit cu atenție fiecare detaliu din timpul petrecerii. Așa au apărut primele zvonuri și speculații legate de formarea unui nou cuplu în lumea mondenă. Cele două vedete ar fi fost văzute împreună, gesturile tandre nelipsind.

Cu toate că nu a existat nicio confirmare din partea celor doi, speculațiile par să fie, de fapt, un adevăr! Fostul soț al Oanei Matache, Răzvan Miheț, a fost surprins recent alături de Sore. Cei doi au încercat să păstreze discreția, bucurându-se de începutul relației departe de ochii străinilor, însă imaginile publicate de SpyNews îi dau de gol.

Noul cuplu a fost fotografiat în timpul unei ieșiri în oraș. Sore intră în mașina fostului cumnat al Deliei, moment în care se sărută.

La scurt timp după anunțul despărțirii de sora Deliei, mama Oanei Matache a fost de neclintit, refuzând orice comparație între fostul ginere și actualul iubit al fiicei sale.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și o fază așa… un impas! E probabil că… Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală!”, spunea Gina Matache, în luna martie, la Teo Thow.