Norma de hrană pentru pacienți a crescut. Cât vor da spitalele pentru mâncarea lor. Pacienții internați în spitalele din România vor primi mâncare de 22 de lei pe zi, nu de 11 lei cât este norma de hrană în prezent. Decizia a fost luată azi, 13 aprilie 2022 în Parlamentul României. Când intră în vigoare măsura?

Pacinții internați în spitalele din toată țara vor primi mâncare mai multă și mai bună, probabil, începând cu data de 1 iulie. Mărirea normei de hrană pentru pacienții din spitale de la 11 lei la 22 de lei a fost a fost adoptată în Parlamentul României vineri, 13 aprilie 2022. Din cei 22 de lei, spitalul trebuie să asigure trei mese pe zi pentru bolnavi.

„Am făcut o estimare, o normă de hrană de 20 de lei faţă de 11 lei în momentul de faţă, având în vedere numărul de zile de spitalizare din România, care ar fi posibil în acest, an înseamnă un efort suplimentar de circa 100 de milioane de lei până la sfârşitul acestui an. Pentru cele nouă luni care au rămas din acest an ar fi un efort de 100 de milioane de lei pentru toţi pacienţii care se internează în România, la un nivel de 20 de lei. Sigur că dacă discut de un nivel de 22 de lei este ceva mai mult, dar am vrut să aveţi o idee legată de nivelul de finanţare necesar”, a declarat Alexandru Rafila, ministrul Sanătății.