„Nopți albe”, documentarul despre povestea superbă a „Generația de Aur”. Regizorul Claudiu Mitcu, detalii EXCLUSIVE din culisele filmărilor – GALERIE FOTO

Anul viitor se împlinesc trei decenii de când naționala României a jucat în sferturile Campionatului Mondial de Fotbal și a fost la doar câteva minute de un duel cu Brazilia pentru marea finală. Cu această ocazie vor fi lansate un scurt film scurtmetraj pentru cinema și un serial, care vor vorbi despre cea mai mare performanță din istoria primei reprezentative. Regizorul acestui proiect este Claudiu Mitcu, cel care a lansat pe piață două producții de mare succes: „Rețeaua” și „Australia”. Filmările sunt aproape de final și Claudiu ne-a dat câteva detalii în exclusivitate.

Povestea lui Claudiu Mitcu pare că nu respectă tiparul obișnuit. Este absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, dar a lucrat mulți în televiziune și a fost chiar editor de montaj la o redacție de sport, în „bucătăria” unde se finisau materialele. Visul lui a fost să devină regizor și a făcut primul pas în acest domeniu în anul 2008. Acum are în portofoliu 13 documentare pe care le-a regizat și încă 15 pe care le-a produs. Cele mai cunoscute sunt „Rețeaua” și „Australia”.

Claudiu Mitcu este cel care acum și-a asumat ca regizor un documentar despre naționala de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din anul 1994. Este un film care se va numi „Nopți Albe” și unde volumul de muncă este imens. S-au adunat până acum 120 de ore de interviuri și ilustrații și s-au vizionat 150 de ore de imagini de arhivă. Dar filmările nu sunt încă terminate și nici procesul de vizionare. Așa că pentru Claudiu Mitcu și pentru cei 30 de oameni din echipă vor urma și alte „nopți albe”.

„Eu am ajuns în acest proiect, ca să citez dintr-un film celebru, recomandat de „vocea și talentul meu”, în sensul că mai mulți oameni m-au recomandat.

Prima chestiune pe care am ridicat-o a fost legată de prezența lui Gheorghe Hagi, fără el proiectul mi se părea fără sens. Și am început când am aflat că așa vor sta lucrurile. Sunt foarte bucuros că sunt regizorul ales să mă ocup de cea mai faimoasă perioadă a naționalei de fotbal a României… Cum să nu spun «da»?. Copilăria mea a fost marcată de Campionatele Mondiale din 1990 și 1994, eu nu am văzut niciodată atâția oameni bucuroși. Turneul din anul 1990 l-am văzut la Caracal, în orașul natal, iar pe cel din anul 1994 l-a prins la București, la sora mea, și am ieșit împreună în stradă să sărbătorim victoriile”, a mai spus Claudiu Mitcu.