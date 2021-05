Nominalizare previzibilă la Survivor România. Zanni și Elena Marin s-au certat din nou

Faimoșii au pierdut jocul de imunitate, așa că se află în ipostaza de a nominaliza pe cineva spre eliminare. În Consiliul de Eliminare a existat, din nou, o dispută între Zanni și Elena Marin, iar conflictele din interiorul echipei Faimoșilor nu s-au aplanat.

Andreeea a fost nominalizată spre eliminare de către colegii ei. Mai mulți Faimoși i-au reproșat că a fost lentă pe teren și chiar ea a recunoscut că nu se vede prea departe în competiție, având în vedere câți concurenți buni există la Survivor.

Sebastian Chițoșcă a anunțat că votează pe criteriu sportiv și a declarat că renunță la a mai nominaliza pe cineva din perspectivă socială. În plus, a mai spus el, echipa roșie nu are fete atât de bune în echipă.

„Voi vota pe criteriu sportiv, am făcut-o o singură dată social cu Elena. Dar am zis că nu voi mai proceda așa pentru că mă interesează să câștigăm. Da, noi nu avem fete atât de bune în echipă”, a spus Sebastian.

Elena Marin a declarat că disputele din cadrul echipei nu s-au stins, ci există în continuare, doar că sunt latente. Ea a mai declarat că băieții de la Războinici sunt foarte educați și s-a arătat dezamăgită de Zanni.

Dar azi, când Maria și-a expus părerea despre vot, Zanni a sărit imediat că cică ar fi vorbit cu mine să nu o votăm pe ea. M-a dezamăgit că iar am ajuns în această situație. Eu am evitat de foarte mult timp să mai intru în discuții. La individuale se vor vedea adevăratele caractere”, a spus Elena Marin.

Am apreciat că băieții de la Războinici sunt foarte educați. Cu Adelina am vorbit și mi s-a părut foarte inteligentă. Dar m-am apropiat de Maria.

Zanni a declarat că jocul de imunitate a fost pierdut din cauza fetelor, lăudând-o pe Maria, din echipa Războinicilor. În plus, a spus el, nu ar putea să o voteze pe Elena Maria în detrimentul celorlalte două, referindu-se la Raluca și Andreea.

„S-a pierdut energie, s-a pierdut ambiție, s-a pierdut chef de joc. Oamenii care vorbesc despre corectitudine l-au votat pe Sebastian de 100 de ori. Vreau doar să-l contrazic pe Ștefan că azi am rupt traseul, cel puțin băieții.

Problema a fost la fete, că una e lentă, că una nu știe să înoate, că una e lentă. Maria de la Războinici le bate pe toate de la noi, e foarte bună. Nu aș putea s-o votez pe Elena în detrimentul celorlalte două. Raluca are noroc, dar aduce puncte. Andreea este panicată pe traseu, credeam că e rapidă, că are potențial”, a spus Zanni la Consiliul de nominalizare.