Noile reguli de la Survivor 2023. Ce trebuie să facă acum concurenții care au fost în exil

,,Survivor România” a venit cu un nou sezon spectaculos pentru fani! Telespectatorii au parte de emoții incredibile pentru preferații lor care se află departe de casă și sunt nevoiți să stea în condiții șocante. Iată că show-ul vine acum cu noi surprize chiar când toți concurenții se așteptau mai puțin! Regulile se schimbă pentru participanții care au fost deja în exil. Ce trebuie să facă Războinicii și Faimoșii?

Noi concurenți au acceptat provocarea din noul sezon al emisiunii ,,Survivor România’‘. Războinicii și Faimoșii au reușit în primele ediții să vadă condițiile grele în care sunt nevoiți să supraviețuiască și probele dificile pe care trebuie să le treacă pentru a aduce puncte echipei din care fac parte.

Emoțiile sunt la cote înalte, iar lecțiile de la viață vin pe bandă rulantă pentru cei care nu se așteptau ca în Republica Dominicană să fie atât de greu. Iată că noi reguli le fac viața un calvar!

Cei care au ajuns în ediția recentă pe Insula Exilului sunt Ionuț Iftimoaie și Andreea Moromete. Aceștia au avut parte de un moment inedit, fiind primii care au făcut cunoștință cu cei mai noi concurenți. La start au intrat Kamara și Alexandra Ciomag, iar surprizele au curs mai apoi pentru toți.

„Dacă aș ști deja ce urmează, n-ar mai avea farmec. E ca în viață. Sunt Kamara! Mă cunoașteți din trupa Alb Negru. Am venit la Survivor pentru băiatul meu, Leon, în primă instanță. Pentru mine mai puțin”, a declarat Kamara

Noua Războinică s-a prezentat și a mărturisit care este motivul pentru care a dorit să participe la ,,Survivor România 2023”.

„Numele meu este Alexandra Georgiana Ciomag, am 20 de ani, cred că sunt mezina echipei. Am venit la Survivor ca să îmi depășesc limitele și să am parte de cea mai frumoasă experiență de viață și, de ce nu, să câștig”, a spus aceasta.