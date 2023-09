Noi imagini de senzație cu Mădălina Ghenea în lenjerie intimă. Pictorialul care a oprit traficul și i-a lăsat pe bărbați să suspine

Mădălina Ghenea a făcut publice noi imagini senzaționale. Au făcut furori în mediul online. Celebritatea româncă s-a pozat în lenjerie intimă, punându-și în evidență cele mai atractive forme ale trupului. Urmașii lui Adam au suspinat negreșit. Foto

Mădălina Ghenea, o nouă apariție virală

Nu mai are nevoie de nicio prezentare. În vârstă de 35 de ani, Mădălina Ghenea și-a început cariera activând ca model pentru branduri de modă celebre, precum Peroni, L’Oreal și Valentino. În anul 2010 a debutat în domeniul cinematografic, ca actriță în producția italiană I Soliti Idioti.

De atunci, Mădălina Ghenea a apărut pe micile ecrane în numeroase rânduri, în filme precum Dom Hemingway, Youth și The World is Yours. Și în prezent este foarte activă în domeniul cu pricina. Este una dintre cele mai admirate celebrități când vine vorba despre frumusețea fizică.

Popularitatea nu a obținut-o, însă, doar datorită acestui aspecte. Numele său este foarte cunoscut și în cercurile sportive, vedeta româncă având mai multe relații cu vedete din sport. Dintre foștii săi parteneri îi amintim pe Niccolo Zaniolo și Marco Borriello.

Unele voci susțin că a avut, la un moment dat, interacțiuni și cu Cristiano Ronaldo. Pe lista urmașilor lui Adam pe care tânăra i-a impresionat se află și celebrul Leonardo DiCaprio.

Celebritatea s-a pozat doar în lenjerie intimă

Trebuie subliniat, totuși, faptul că Mădălina Ghenea a atras mereu privirile datorită siluetei sale de invidiat. Orice pune pe ea, arată dumnezeiesc. Actrița are mare grijă de trupul său. Este atentă și la ce consumă zilnic, dar și la activitatea fizică pe care o desfășoară.

Așa se face că se bucură de un trup perfect, după care deseori urmașii lui Adam suspină. S-a întâmplat la fel în urmă cu doar câteva zile, când Mădălina Ghenea a făcut publice imagini de la un pictorial în care a fost fotografiată doar în lenjerie intimă. Pe rețelele sociale a făcut furori!

„Ești de vis! Ireal de frumoasă! Ce e frumos, e frumos❤️”/ „Ești varianta modernă a Sophiei Loren”/ „Ești superbăăă”/ „Wow”/ „Ești de o frumusețe copleșitoare! Ți-aș fi dedicat un poem în dolce stil novo, dacă m-aș fi născut în 1200…” – sunt doar câteva dintre reacțiile utilizatorilor online, printre care și bărbați, bineînțeles.

Nu este o noutate pentru nimeni că Mădălina Ghenea acordă foarte multă importanță trupului său. Doar astfel reușește să arate întotdeauna perfect. Are mare grijă și de tenul său, bucurându-se de o piele strălucitoare și netedă. Hidratarea este una dintre regulile de la care niciodată nu se abate.