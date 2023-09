Noi acuzaţii grave i se aduc lui Vlad Pascu. Pentru ce infracţiuni este acum cercetat penal ucigaşul de la 2 Mai

După ce a fost audiat de oamenii legii la sediul DIICOT din București, noi acuzații grave i se aduc lui Vlad Pascu. Pentru ce infracţiuni este acum cercetat penal ucigaşul de la 2 Mai.

Audierile de joi de la sediul DIICOT București au adus probleme grave pentru Vlad Pascu și părinții săi.

După discuția cu oamenii legii, tânărul care a provocat accidentul din 2 Mai, în care și-au pierdut viața doi adolescenți, după ce s-a urcat la volan sub influența drogurilor, s-a ales cu noi acuzații.

S-a decis ca Vlad Pascu să fie cercetat penal pentru două noi infracțiuni: trafic de droguri de mare risc, dar şi pentru punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consumul ilicit de droguri.

El este acuzat și de ucidere din culpă, conducere sub influenţa substanţelor interzise şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie.

La începutul lunii septembrie, avocatul Adrian Cuculis a anunțat că a depus la Parchetul de pe Lângă Judecătoria Mangalia o cerere de schimbare a încadrării juridice a faptei săvârșite de către tânăr din ucidere din culpă în omor calificat și din vătămare corporală în tentativă la omor calificat.

„Ieri am depus la parchetul de pe langa judecatoria Mangalia o cerere de schimbare a incadrarii juridice a faptei savarsite de catre Vlad Pascu din ucidere din culpa in omor calificat si din vatamare corporala in tentativa la omor calificat.

Avem practica pe acest aspect iar dupa parerea mea in cel mai scurt timp procurorul de caz este obligat sa se pronunte pe aceasta cerere si sa trimita dosarul la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta.

Ce se intampla dupa schimbarea incadrarii juridice? In mod normal ar trebui sa vedem o urmarire penala efectuata de catre un parchet ierarhic superior iar faptele pentru care ar fi cercetat s-ar incarda chiar si la inchisoare pe viata”, a precizat avocatul, la începutul lunii septembrie.