Ninsori şi viscol la final de aprilie, în România. De la vară, trecem direct la iarnă, avertizează ANM

Vremea o ia razna în România! După temperaturi de vară, meteorologii au anunțat că se întoarce iarna. Vremea se va răci brusc în perioada următoare și vor fi câteva episoade de ninsori și viscol. Iată zonele afectate!

Vremea se răcește brusc

ANM a precizat că vremea întoarce foaia în România! În perioada următoare vor fi precipitații sub formă de ploi și furtuni locale, însoțite de intensificări ale vântului. Temperaturile vor scădea drastic în toată țara. După câteva zile cu temperaturi neobișnuite pentru această perioadă din calendar, iarna pune iar stăpânire pe România.

Conform meteorologilor, după temperaturile de vară de 32 de grade Celsius, ploile şi vijeliile puternice revin, iar la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță, ninsoare. Pe creste va fi viscol. În plus, în unele văi și depresiuni, minimele ar putea coborî ușor sub pragul de îngheț.

Se întorc ninsorile în România