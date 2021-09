Nicușor Dan contrazice Guvernul României: ‘Nu se pune problema carantinării în București’

Autoritățile din România se pregătesc să ia noi măsuri de restricție, în contextul creșterii cazurilor covid-19.

După ce s-a vorbit despre obligativitatea certificatului verde și faptul că persoanele nevaccinate nu vor mai putea intra la mall, cinema sau în spații închise, acum primarul general al Bucureștiului face noi declarații.

Nicușor Dan a făcut câteva declarații și a ținut să menționeze că din 19 spitale, 12 sunt implicate în lupta anti-covid. De asemenea, el a vorbit despre faptul că activitatea privind pandemia o coordonează CNSU și șeful instituției, adică Raed Arafat.

„Avem 19 spitale, dintre care 12 implicate în lupta anti-COVID. Am reuşit să avem în urma aprobărilor date de DSP, am reuşit să avem 54 de paturi pe ATI, mai avem 28 pe terapie intermediară. Avem cu totul peste 700 de paturi de dedicate pentru COVID-19″

Nu am vrut să intru într-o polemică cu primul ministru, cum de fapt am evitat toate aceste luni de mandat să intru într-o polemică cu coaliţia care mă susţine la Primăria Capitalei. (…) Toate criticile – am şi eu critici – vreau să le fac în cadru intern.

Coordonarea întregii activităţi pe coronavirus revine CNSU, doctorului Arafat, care coordonează CNSU, şi noi am făcut tot ce a ţinut de noi în toate etapele de când am preluat mandatul”, a precizat primarul.