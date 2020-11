Nicușor Dan, anunț fulger pentru cetățeni. În cât timp se va rezolva problema traficului aglomerat din București

Veste proastă pentru șoferii din București. Nicușor Dan a anunțat cu puțin timp în urmă când estimează se va rezolva problema traficului din București. În ciuda tuturor speranțelor pe care bucureștenii și le-au pus în noul primar, noile informații nu sunt îmbucurătoare.

Problema traficului din București este o problemă veche și fără soluții până în acest moment. Locuitorii Capitalei au blamat la fiecare mandat primarii în funcție și autoritățile pentru lipsa unor măsuri menite să aducă o mai bună organizare a traficului.

Alegerea noului primar, Nicușor Dan, nu este întâmplătoare, acesta dând asigurări că prioritate vor avea rezolvarea problemelor de termoficare și cele legate de traficul supraaglomerat din București.

Cu toate acestea, lucrurile nu se pot soluționa de pe o zi pe alta, astfel că șoferii vor fi obligați să mai aștepte aproximativ doi ani până când se vor implementa sisteme inteligente care să organizeze cu succes traficul. Acest lucru presupune existența unor semafoare inteligente asociate cu funcționarea optimă a transportului public.

″Începe un nou exerciţiu financiar european şi există şi voinţa UE şi voinţa autorităţii naţionale şi voinţa autorităţii locale pentru a colabora pentru soluţii inteligente.

Bucureştiul are nevoie de o soluţie inteligentă pe care, este o promisiune, o vom realiza foarte curând, în doi ani, estimez, din momentul acesta, pentru ceea ce înseamnă semaforizare inteligentă, adică un sistem complet de management al traficului, corelat cu transportul public.

Bucureştiul, evident, are nevoie de o masivă digitalizare a întregii administraţii publice. Şi, din nou, aici avem bani europeni care ne sunt disponibili. Bucureştiul are nevoie de o soluţie la una dintre principalele probleme pe care le are în acest moment – sistemul de termoficare. Şi, din nou, există voinţă şi bani”, a afirmat edilul general, la conferinţa “From City to Smart City”.