Nicușor Dan, anunț de ultimă oră de la Primăria Capitalei. Se dau bani de la stat pentru această categorie de persoane: „În conturi am găsit 4,4 milioane de lei”

Noul Primar General al Capitalei a anunțat în cursul zilei de astăzi ultimele informații referitoare la plata stimulentului financiar destinat persoanelor cu handicap. Acesta a dat asigurări că va fi plătit, însă pentru moment, Primăria Capitalei nu dispune de toți banii necesari.

După afirmațiile făcute în urmă cu o săptămână, potrivit cărora plata stimulentului financiar pentru persoanele cu handicap se amână, Nicușor Dan a revenit cu informații de ultimă oră privitoare la aceste restanțe.

Primarul Capitalei a anunțat că pe data de 9 noiembrie, toate persoanele adulte, cu handicap, vor primi stimulentele financiare care le revin.

În acest context, Nicușor Dan nu a pierdut din vedere să menționeze faptul că Primăria nu dispune momentant de suma necesară, în conturile aferente fiind găsită o sumă mult mai mică decât cea necesară. De asemenea, acesta a menționat că PMB are popriri pe conturi de 80 de milioane de lei.

În urma uneo întrevederi pe care Nicușor Dan a avut-o cu ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, acesta a explicat ce planuri de dezvoltare economică are pentru București pe perioada mandatului său.

„Bucureștiul are potențialul de a deveni un centru regional în afaceri, un centru regional academic, un centru regional cultural. Am vorbit în discuția pe care am avut-o de deschiderea Bucureștiului către mari investiții. Bucureștiul trebuie să înceapă (…) cu a pune bazele unei competiții economice în interiorul Bucureștiului și acele companii municipale au fost exact opusul a ceea ce înseamnă competiție corectă pe piața din București.

Am vorbit de un ajutor și de un transfer de tehnologie în ceea ce înseamnă (…) oraș inteligent, în ceea ce înseamnă soluții de transport pentru mari orașe, am vorbit, așa cum a spus domnul ambasador, de problema traficului de ființe umane și am asigurat Ambasada Statelor Unite de suportul municipalității pentru centre de cazare pentru victimele traficului de ființe umane și pentru consiliere pentru aceste persoane”, afirmă Nicușor Dan, potrivit Digi24.