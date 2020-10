Nicolae Ceaușescu și legătura secretă cu BOR. Ce plan aveau pentru poporul român, de fapt

Nicolae Ceaușescu și România lui perfectă: planuri mărețe pentru popor. Ce legătură exista între dictatorul comunist și Biserica Ortodoxă Română? Fostul președinte al țării avea totul gândit în detaliu.

Nicolae Ceaușescu este și acum un personaj aspru discutat, mai cu seamă că detalii din perioada comunistă au răsărit foarte târziu. Legătura dintre fostul președinte al României și Biserica Ortodoxă Română a fost readusă la suprafață de către patriarhul Daniel, care a insinuat în data de 27 octombrie 2020 că regimul trecut a căzut în țara noastră după ce autoritățile au interzis închinarea la moaștele Sfântului Dimitrie. Totul este dovedit prin cadrul unei telegrame din data de 19 decembrie 1989 adresată lui Ceaușescu de către Patriarhie. Conducătorii bisericii de atunci i-au jurat credință dictatorului și ignorau faptul că Revoluția începuse deja de patru zile.

În aceasta îi se urează la mulți ani dictatorului și i se asigură „din adâncul inimii” că înalții prelați îi sunt alături și îi sprijină planurile pentru „înfăptuirea marelui program de dezvoltare multilaterală a patriarhiei”. Patriarhul Daniel a afirmat marți, 27 otombrie 2020, că în toamna lui ’89 autoritățile comuniste au interzis închinarea la moaște pe motiv că în clădirea de alături unde se situa sediul Marii Adunări Naționale ar avea loc o ședință importantă, iar acestă umilire a fost „răsplătită” prin căderea imperiului ridicat de Ceaușescu.

„Presedintele Repubicii Socialiste Romania – Membrii sfintului sinod, impreuna cu reprezentantii clerului si credinciosilor bisericii ortodoxe romane, intruniti in sesiune anuala de lucru a adunarii nationale bisericesti, impartasind entuziasmul tuturor fiilor patriei pentru optiunea istorica de realegere a excelentei voastre in suprema functie politica de conducere a poporului, isi exprima profunda bucurie si deplina satisfactie fata de acest mare act patriotic, expresie a vointei unanime a intregii noastre natiuni si va roaga sa primiti, si cu acest prilej, cele mai calduroase felicitari, impreunate cu un respectuos omagiu pentru activitatea stralucita pe care o desfasurati in fruntea tarii, pentru binelesi fericirea intregului popor. Analizind cu deplina responsabilitate activitatea desfasurata in anul 1989 de biserica ortodoxa romana pe diferite planuri, ierarhii sfintului sinod si reprezentantii clerului si credinciosilor din cuprinsul patriarhiei romane au luat act cu satifactie ca, actionind cu mijloace proprii si in forme specifice, lucrarea lor sa se integreze firesc si armonios in eforturile pe care intreaga noastra natiune, sub inteleapta si clarvazatoarea calauzire a excelentei voastre, le depune pentru o viata tot mai luminoasa si mai prosper”

Telegrama BOR către Nicolae Ceaușescu