Nicoleta Luciu şi-a luat copiii şi a plecat din Miercurea Ciuc. Unde îşi va petrece bruneta vara anul acesta

După ce a avut câteva apariții TV în ultimele luni, Nicoleta Luciu a luat o decizie neașteptată. Vedeta și-a făcut bagajele și a plecat din Miercurea Ciuc. Unde îşi va petrece bruneta vara anul acesta.

De ce pleacă Nicoleta Luciu din Miercurea Ciuc

Nicoleta Luciu era una dintre cele mai celebre femei din showbiz-ul românesc. Cu toate că se bucura de o carieră la care orice domnișoară la început de drum în televiziune visează, bruneta a decis să facă un pas în spate, dedicându-se trup și suflet celor patru copii și soțului, Zsolt Csergo.

Vedeta a plecat din Capitală, ea și familia sa trăiesc de ceva ani în Miercurea Ciuc. În ultimele luni, a încercat o revenire în televiziune, având apariții în mai multe emisiuni de la Antena 1. Contractul cu postul a ajuns la final fără vreo propunere pentru un nou proiect TV, așa cum și-ar fi dorit.

În condițiile în care nu are nicio obligație contractuală pentru următoare perioadă, Nicoleta Luciu a luat o decizie importantă. Ea, soțul și cei patru copii își fac bagajele și pleacă din Miercurea Ciuc. Familia își va petrece vara în Croația, o tradiție pe care o respectă an de an.

„Nicoleta va pleca împreună cu copiii și cu soțul său în Croația. Acolo vor sta toată vara, așa cum fac în fiecare an, după ce se termină școala. Nu au casă acolo, dar își închiriază o locuință încăpătoare, unde beneficiază de toate condițiile. Petrec mult timp pe mare, pe un yacht care însă nu e al lor, așa cum s-a scris. Copiilor le place foarte mult acolo, ca și celor doi soți”, a declarat o persoană din anturajul familiei, potrivit Cancan.

„O asemăn cu Sophia Loren”

În luna februarie a acestui an, Nicoleta Luciu a revenit pe podium, participând la o prezentare de modă semnată de nimeni alta decât Liza Panait.