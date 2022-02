Nicolae Stanciu, motiv de ceartă între Anamaria Prodan și Edi Iordănescu. Internaționalul român s-a transferat, într-o mutare surpriză, de la Slavia Praga la Wuhan Three Towns FC, echipă nou-promovată în campionatul Chinei. Destinația mijlocașului de 28 de ani l-a pus pe gânduri pe noul selecționer, Edi Iordănescu, în privința viitoarelor meciuri ale naționalei. Statutul lui Nicole Stanciu la prima reprezentativă a fost, însă, apărat cu fermitate de agentul jucătorului. Anamaria Prodan.

Nicolae Stanciu, motiv de ceartă între Anamaria Prodan și Edi Iordănescu. Jucătorul român s-a transferat de la Slavia Praga la Wuhan Three Towns FC, echipă nou-promovată în prima ligă din îndepărtata țară asiatică. Wuhan a achitat 4 milioane de euro pentru a-l aduce pe Nicolae Stanciu. El a semnat un contract pe 3 sezoane, cu un salariu anula de 3 milioane de euro.

Nicolae Stanciu a transmis un mesaj fanilor echipei chineze care l-a prezentat oficial, deocamdată în varianta online.

Salut! Sunt Nicolae Stanciu. Sunt fericit să ajung la Wuhan Three Towns. Sper ca în acest an să realizăm lucruri frumoase împreună. Abia aştept să ajung în China şi să fac toţi fanii fericiţi, a transmis Nicolae Stanciu prin intermediul paginii de Instagram a celor de la Wuhan Three Towns FC.