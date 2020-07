Nicolae Stanciu a fost amenințat cu moartea la Praga! Era cu soția și cu fratele său de 12 ani!

Nicolae Stanciu, fost jucător al celor de la Sparta Praga, și-a găsit cea mai bună formă în tricoul celor de la Slavia. Cu noua formație a devenit campion al Cehiei și a fost desemnat cel mai bun mijlocaș din campionat. Dar fanii Spartei nu l-au iertat nici acum pentru că a ales să semneze cu marea rivală. Lucrurile au fost aproape să degenereze în mai multe rânduri. Inclusiv în centrul orașului, nu doar la stadion. Stanciu a povestit un moment complicat prin care a trecut pe străzile din Praga.

Sparta Praga a luat 10 milioane de euro de la Al Ahli pentru transferul lui Nicolae Stanciu

„Anul trecut, am primit mai multe mesaje urâte din partea fanilor Spartei. Pot să înțeleg asta, dar nu e normal să trimită astfel de mesaje soției mele sau fratelui meu care are doar 12 ani. Într-o zi, mă plimbam prin centrul orașului cu soția și fratele meu când un tip, probabil fan al Spartei, a venit în dreptul nostru și a început să strige: ‘Stanciu, te voi omorî!’. Toată lumea se uita. Înteleg că e o mare rivalitate, dar nu să se ajungă la amenințări. Nu am o problemă să strige la mine, dar nu la familia mea. Asta nu e bine”, a declarat Nicolae Stanciu pentru publicația cehă iSport.

Sparta Praga l-a cumpărat pe Nicolae Stanciu de la Anderlecht, în ianuarie 2018, pentru 3,75 milioane de euro. L-a vândut un an mai târziu, în Arabia Saudită, la Al Ahli, pentru 10 milioane de euro. La saudiți, Stanciu a stat doar șase luni, pentru ca apoi să se întoarcă în Cehia. Nu a ales-o tot pe Sparta Praga, ci a ales să semneze cu rivala Slavia Praga, formație care a și achitat 4 milioane de euro. Stanciu are 37 de selecții pentru naționala mare a României, pentru care a marcat 10 goluri.