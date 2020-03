Nicolae Ceaușescu l-a sunat urgent pe Ilie Năstase. Ce i-a transmis dictatorul la telefon

Datorită performanțelor sale istorice, Ilie Năstase a avut onoarea de a sta în preajma unor oameni importanți, reușind să îi cunoască și pe oficialii vremurilor de mult apuse. De când Nasty făcea magie pe teren au trecut mai bine de 40 de ani, dar amintirile au rămas. Una dintre ele îl are ca personaj principal pe Nicolae Ceaușescu.

Au trecut mai bine de 40 de ani de când Ilie Năstase făcea magie pe teren. Este în memoria oamenilor pentru performanțele sale, dar și pentru numărul de femei pe care le-a iubit, această picanterie ridicând mister în jurul său, cert este că, de-a lungul anilor, fostul tenismen a adunat povești, comoară cu care călătorește acum peste tot.

Datorită performanțelor sale istorice, Ilie Năstase a avut norocul să călătorească și să fie contactat de oameni importanți ale vremurilor de mult apuse. Unul dintre ei a fost Nicolae Ceaușescu, care l-a sunat pe sportiv pentru a-l invita ”să joace la Wimbledon când toată lumea a boicotat turneul”.

Întrebat de jurnaliștii de la gsp.ro dacă a a fost obligat să spargă blocada, Ilie Năstase a răspuns: „Da, am primit telefon de la Ceaușescu. Țiriac, de exemplu, nu a participat. Au mai fost acolo în anul acela și Connors, și Borg. Bine, ei erau foarte, foarte tineri, nu erau încă mari jucători”.

Aproape de finalul interviului, fostul sportiv a fost întrebat de ce tenisul românesc nu a mai născut un al doilea Ilie Năstase nici înainte, nici după 1989.

„Mi-ar fi plăcut să fi apărut nu unul ca mine, ci unul mai bun decât mine. Nu știu, nu am un răspuns. Poate o ieși ceva de la academia mea acum, că după 12 ani de litigii am reușit să o pun pe picioare. Și hai să vă mai arăt trofee, poze. Am aici tot, nu s-a pierdut nimic”, a declarat Năstase.