Netflix e gratis pentru români. Cum poți urmări ultimele filme și seriale

Netflix îți permite acum să vizionezi gratis unele dintre cele mai populare producții originale, fără a fi nevoie să-ți configurezi un cont. Înainte, doritorii puteau experimenta perioada gratuită de o lună, dar acum metoda este una și mai simplă.

Urmărește filme și seriale gratis pe Netflix

Este nevoie doar să accesați această pagină de Netflix de pe desktop sau de pe telefoanele Android – sistemul de operare iOS nu este suportat, pentru moment. Totodată, nu puteți face acest lucru prin aplicația Netflix de pe telefon sau de pe smart TV, fiind nevoie ca procesul să se deruleze printr-un browser. Situația nu este ideală, luând în considerare că avem de a face cu un conținut video la rezoluție scăzută și acest aspect nu poate fi modificat.

Mai mult, dacă vorbim despre seriale, cum ar fi celebrul ”Stranger Things”, trebuie să știți că numai primul episod este disponibil gratuit. Dacă vă atrage și doriți să urmăriți întreg sezonul, este necesară realizarea unui cont pe platformă. Totuși, filmele sunt disponibile integral.

Printre serialele disponibile gratuit se numără: ”Elite”, ”Stranger Things”, ”Boss Baby”, ”When They See Us”, ”Love is Blind”, ”Our Planet”, ”Grace and Frankie”. Cât despre filme, cele care pot fi vizionate fără un cont sunt ”Murder Mystery”, ”Bird Box”, ”The Two Popes”.

Despre Netflix

Fondată în 1997 de către Reed Hastings și Marc Randolph, venitul primar al companiei Netflix se bazează pe abonamentele de streaming video, oferind o bibliotecă de filme și programe de televiziune. Modelul inițial de afaceri al gigantului american includea vânzările de DVD-uri și de închiriere prin e-mail, dar Hastings a hotărât oprirea vânzării de DVD-uri la un an după ce Netflix a decis să investească în DVD-uri ca afacere de închiriere. În anul 2007, compania și-a extins afacerea cu introducerea de mass-media streaming, păstrând și serviciul de închirieri DVD și Blu-ray.