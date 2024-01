Nepoata lui Mihai Trăistariu, dispărută în 2019, a dat primul semn de viață: ”Probabil, face parte dintr-o sectă” EXCLUSIV

Nepoata solistului Mihai Trăistariu, Raluca Havârneanu, un geniu în matematică și stabilită în America, nu a mai luat legătura cu familia ei, din România, de aproape cinci ani. Mihai Trăistariu susține, exclusiv pentru Playtech Știri, că fiica surorii lui ar face parte dintr-o sectă, care ar fi înstrăinat-o de cei dragi. Vestea bună este însă că Raluca trăiește, e în viață, conform unui recent indiciu, oferit chiar de ea.

Mihai Trăistariu este trist că nepoata lui, Raluca Havârneanu, genială la matematică, precum mulți membri din familia artistului, nu i-a căutat, nici anul acesta, de sărbători:

”N-am găsit-o, nici până acum, nu ne-a mai căutat. Eu am stat de vorbă cu soră-mea, profesoară de matematică, am fost la ea, la Iași. Noi presupunem că a intrat într-un fel de sectă, cu terapii, cu reiki, cu energii, și ăia au influențat-o negativ.

Solistul Mihai Trăistariu răsuflă însă ușurat, căci nepoata lui a dat cumva un semn de viață:

”A văzut-o cineva într-o poză recentă, pe un cont online, a slăbit foarte mult. Dacă, înainte de a nu mai da niciun semn, avea vreo 100 de kilograme, acum are cam 50-60 de kilograme, a slăbit 40 de kilograme.

Mihai Trăistariu a cântat, aseară, de Revelion, în mai multe localuri de pe Valea Prahovei. Artistul susține că, de fiecare dată, la granița dintre ani, respectă două tradiții, ca să aibă un an bun, pe plan artistic și financiar:

”Eu mi-am păstrat un obicei, să nu stau cu picioarele pe podea. Dacă n-am de cântat, mă sui repede pe un scăunel sau pe masă, ca să am tot anul spectacole, să fiu la înălțime. Și, da, să am bani în buzunar, măcar un leu, deși eu de obicei am banii de la cântările de Revelion.

Se spune că, dacă nu ai bani în buzunar, la miezul nopții, când sunt artificiile, nu o să ai tot anul care vine”, ne-a mai menționat Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.