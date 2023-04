Neluțu Varga, nevoit să plătească urgent o notă de plată uriașă pentru CFR Cluj. Pe ce a cheltuit 3,5 milioane de euro

Neluțu Varga a băgat adânc mâna în buzunar și a plătit datorii de 3,5 milioane de euro, până în ultima zi a lunii martie. Patronul CFR Cluj a fost nevoit să achite această sumă uriașă pentru ca echipa să poată juca în cupele europene. În caz contrar nu ar fi primit licența.

Neluțu Varga este unul dintre patronii care se află în top când vorbim despre „nebunii” care și-au riscat banii în fotbal. La finalul anului 2022, actele oficiale spuneau că a împrumutat clubului CFR Cluj 26 de milioane de euro, bani pe care speră să îi recupereze din vânzarea de jucători, dar și din premiile din Europa. Doar că ardelenii au ratat câteva afaceri importante. Yeboah a fost refuzat de Slavia Praga, iar pentru Petrila ofertele nu au fost mulțumitoare.

În aceste condiții, Neluțu Varga a adus „bani de acasă” și a ajutat clubul să-și achite toate datoriile. A făcut acest efort pentru ca CFR Cluj să obțină licența pentru cupele europene

„Solicitantul de licență trebuie să dovedească că la data de 31 martie precedentă sezonului de licență nu are datorii restante către alte cluburi (articolul 70)/ nu are datorii către angajații săi, ca urmare a obligațiilor contractuale sau legale (articolul 71)/ nu are datorii către autoritățile fiscale ca urmare a obligațiilor contractuale sau legale cu privire la toate persoanele angajate (articolul 72)”, scrie în regulamentul UEFA privind licențele pentru cluburi și sustenabilitatea financiară.