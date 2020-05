Nelu Tătaru: „Legea sănătății e depășită“. Ce are de gând ministrul

Legea sănătății are nevoie de o actualuzare întrucât este depășită, este de părere Nelu Tătaru. Totodată, oficialul a adăugat că unitățile sanitare trebuie să rămână sub coordonarea Ministerului Sănătății. Vezi ce are în plan șeful instituției.

„Legea sănătății este depășită“

Ieșirea la rampă a lui Tătaru a venit după ce un raport legat de Spitalul de Urgenţă din Suceava a dezvăluit o serie de carențe organizatorice în legătură cu acționarea împotriva crizei pandemice stârnite de COVID-19, fapt ce ar trebui să reprezinte o lecție pentru noi toți, potrivit oficialului.

Tototdată, acesta a precizat că unitățile sanitare trebuie să rămână în coordonarea ministerului.

„Ceea ce s-a întâmplat la Suceava trebuie să reprezinte o lecţie pentru noi toţi. După ridicarea stării de urgenţă, vom avea mult de lucru pentru reorganizarea şi eficientizarea sistemului sanitar. Consider că, pentru încă o perioadă, unităţile sanitare trebuie să rămână în coordonarea ministerului. Este nevoie şi de actualizarea Legii sănătăţii, pentru că actuala variantă este depăşită“, a declarat Nelu Tătaru.

Situația din Suceava se prezenta astfel: „inadecvată, necorespunzătoare, improvizată“

În perioada 2-30 aprilie 2020, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava a fost preluată de o echipă militară condusă de generalul-maior în rezervă, Ionel Oprea, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. Raportul trimis de acesta dezvăluie o serie de deficienţe în ceea ce privește organizarea celulei de criză și felul în care s-a reacționat în fața exploziei epidemiei de SARS-CoV-2.

Potrivit raportului, conducerea instituției „nu mai era eficientă“, structura funcțională a spitalului era „redusă“, iar saloanele în care erau internate persoanele bolnave ca urmare a infectării cu noul coronavirus funcţionau la o capacitate de „avarie“, în timp ce prezența personalului medical era tot mai scăzută.