Nelu Tătaru este acuzat de luare de mită. Fostul ministru al Sănătății a ajuns la DNA

Nelu Tătaru, fost ministru al Sănătății și actual deputat PNL, este subiectul unei anchete de corupție, fiind acuzat de luare de mită. În timp ce cercetările sunt în desfășurare, multiple percheziții au avut loc, inclusiv la farmacia deținută de soția sa, Rodica Tătaru. Deși acuzațiile sunt grave, Tătaru se declară nevinovat și susține că nu a condiționat niciodată actul medical de sume de bani sau alte beneficii materiale.

În dimineața zilei de joi, Nelu Tătaru a fost ridicat de procurori și dus la DNA Iași pentru a fi audiat în legătură cu acuzațiile care i se aduc. Primele informații arată că fostul ministru ar fi luat mită în mod repetat, în peste 100 de acte distincte, dar sursele susțin că sumele primite ar fi fost mici și variate. Între bunurile primite ca mită se numără și alimente, cum ar fi găini și ouă, oferite de rudele pacienților pentru serviciile medicale prestate.

Conform declarației unui apropiat al anchetei, „există imagini video care îl surprind pe Nelu Tătaru în timp ce accepta aceste bunuri”. În ciuda acestor dovezi, fostul ministru insistă că este nevinovat, afirmând că toate acțiunile sale ca medic și politician au fost în interesul pacienților săi.

Într-o declarație făcută la Antena 3, Nelu Tătaru a respins vehement acuzațiile, susținând că nu a condiționat niciodată actul medical.

„Nu am cerut și nu am condiționat niciodată actul medical. În condițiile în care mă știți, am fost ministru al Sănătății patru ani, apoi mi-am continuat activitatea de parlamentar. În timpul meu, pentru pacienții mei, am făcut tot ce trebuie. Sunt nevinovat și aștept ca justiția să își facă datoria”, a declarat fostul ministru.