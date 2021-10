Fostul ministru al Sănătății transmite avertisment după avertisment în vederea aducerii la cunoștință a pericolelor de natură medicală care ne pândesc în orice moment. Din păcate, valul patru al pandemiei pare că nu este singurul care amenință România, astfel că, alte perioade grele vor pune stăpânire pe sistemul de sănătate românesc.

În urmă cu câteva ore, Nelu Tătaru a transmis un apel către cetățeni, avertizându-i că în lipsa unei imunizări colective, în România vor continua să moară oameni și în alte valuri ale pandemiei. Consilierul onorific al premierului pe probleme de sănătate compară funcționarea țării noastre cu o locomotivă cu aburi pe care trebuie să o alimentezi continuu cu cărbuni, spre deosebire de cea electrică, în cazul căreia lucrurile sunt mult mai simple.

Acesta susține, de asemenea, faptul că autoritățile au renunțat la campania de vaccinare, crezând că oamenii vor da năvală la centrele de vaccinare.

“Societatea românească nu este o locomotivă electrică, la nivel de percepție încă suntem o locomotivă cu aburi, trebuie să punem încontinuu cărbuni. La noi campania de promovare s-a oprit la un moment dat, am crezut că lumea a înțeles și va fi o aglomerație la vaccinare cum nu s-a văzut.

N-a fost așa. A fost un 2020 spre sfârșit în care toată lumea întreba „da’ când vine vaccinul, când vine vaccinul?”, liste de așteptare, acele categorii speciale care urmau să facă primele vaccinuri, strigătele „nu treceți peste rând!”, vaccinări până în aprilie-mai, iar apoi s-a terminat.

S-a terminat fiindcă, din punctul meu de vedere, nu am fost destul de insistenți pe o campanie de vaccinare, n-am fost destul de insistenți să spunem că pandemia nu s-a terminat. Cel puțin patru valuri există, eu repetam acest lucru din 2020. O pandemie are un an jumătate-doi și ține 3-4 valuri. S-ar părea că noi vrem să facem o pandemie din 5-6 valuri”, și-a început acesta mesajul.