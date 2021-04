Nelu Tătaru, avertisment categoric despre pandemia de Covid-19. Ce trebuie să facă toți cetățenii în următoarea perioadă

Nelu Tătaru este una dintre persoanele cele mai bine conturate pe toata perioada pandemiei. Fostul ministru al Sănătății și actualul președinte al Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților trage un semnal de alarmă cu privire la perioada grea pe care țara noastră o traversează. Acesta le cere cetățenilor să se implice cu responsabilitate și să respecte cu strictețe toate măsurile care vor conduce la ieșirea României din această pandemie care ne-a marcat viețile.

Nelu Tătaru a transmis în cursul serii de duminică un mesaj de conștientizare către cetățeni, în care îi îndeamnă să-și găsească puterea de a acționa așa cum este mai bine în folosul tuturor. Fostul ministru al sănătății reamintește că această pandemie este foarte greu de dus, ea putând fi combătută doar cu ajutorul tuturor oamenilor.

Acesta face apel la cetățeni să acționeze responsabil și cu implicare maximă, având în vedere miza tuturor, adică, salvarea de vieți omenești.

În urma mesajului publicat pe contul său de socializare, Nelu Tătaru a primit mai multe comentarii de încurajare și aprobare, mulți cetățeni cerându-i să revină în calitate de ministru al Sănătății. La poli opuși se află persoanele care nu îl susțin pe nelu Tătaru, reamintindu-i de greșelile făcute anterior.

În urmă cu puțin timp, Nelu Tătaru a fost întrebat în cadrul unei intervenții dacă are de gând să revină ca ministru al Sănătății, în contextul în care Vlad Voiculescu a fost demis.

Acesta a răspuns fără ezitare afirmativ, însă a specificat că puterea de decizie vine din partea USR-ului, astfel că acest partid este dator să aleagă ministrul care va lupta pentru sănătatea românilor.

Nelu Tătaru a atras atenția și cu privire la perioada extrem de grea pe care o traversăm, România aflându-se în vârful celui de-al treilea val.

“Dacă partidul meu ar decide acest lucru, da, dar suntem într-o coaliţie în care acest portofoliu este la USR. Suntem într-o criză sanitară, suntem într-un moment în care Ministerul Sănătăţii are nevoie de un profesionist, are nevoie de un om care să înţeleagă sistemul, are nevoie de un om care să înţeleagă corpul medical, să înţeleagă pacientul şi să înţeleagă şi situaţia prin care trece populaţia generală în aceste zile.

Suntem într-un val trei destul de agresiv, în care oboseala îşi spune cuvântul peste tot, atât în populaţia generală, cât şi în corpul medical, şi ar trebui în acest moment o reactivare, dacă vreţi să-i spunem aşa, a tot ce înseamnă sistem medical, care e obosit după un an de zile”.