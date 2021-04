Nelu Tătaru a scăpat porumbelul. Care este condiția pusă pentru a accepta să fie din nou ministrul Sănătății

Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, a vorbit despre posibilitatea revenirii sale la Minister, într-un nou mandat. Acesta nu s-a ascuns după degete, dezvăluind că ar accepta acest lucru doar într-un anumit context. Acesta a subliniat importanța prezenței unei persoane care să înțeleagă sistemul și care să gestioneze corect această criză sanitară pe care România o traversează în această perioadă.

Cutremur pe scena politică după demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății. În urma deciziei premierului de a-l înlătura pe la putere pe reprezentantantul USR-PLUS, Ministerul Sănătății a rămas fără conducător, în plină pandemie de Covid-19.

După ce Dan Barna a refuzat să preia frâiele Ministerului în calitate de ministru interimar, Florin Cîțu a fost desemnat de președintele României cel mai îndreptățit pentru a gestiona situația din Sănătate, până la propunerea unui nou ministru.

Întrebat dacă ar reveni la Ministerul Sănătății într-un nou mandat, Nelu Tătaru a răspuns afirmativ, fără ezitare, însă, acesta a reamintit că puterea de decizie se află în mâna USR-PLUS. Cu toate acestea, dacă partidul din care face parte i-ar propune un nou mandat, liberul ar prelua din nou șefia la Sănătate.

”Dacă partidul meu ar decide acest lucru, da, dar suntem într-o coaliţie în care acest portofoliu este la USR. Suntem într-o criză sanitară, suntem într-un moment în care Ministerul Sănătăţii are nevoie de un profesionist, are nevoie de un om care să înţeleagă sistemul, are nevoie de un om care să înţeleagă corpul medical, să înţeleagă pacientul şi să înţeleagă şi situaţia prin care trece populaţia generală în aceste zile.

Suntem într-un val trei destul de agresiv, în care oboseala îşi spune cuvântul peste tot, atât în populaţia generală, cât şi în corpul medical, şi ar trebui în acest moment o reactivare, dacă vreţi să-i spunem aşa, a tot ce înseamnă sistem medical, care e obosit după un an de zile”, a spus Nelu Tătaru la B1TV.