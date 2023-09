Naționala de tineret, implicată într-un accident în Albania. Mai multe mașini au lovit autocarul selecționatei lui Daniel Pancu

Ghinion pentru naționala de tineret în Albania. După ce a pierdut meciul cu scorul de 3-2, autocarul care transporta selecționata de tineret spre aeroportul din Tirana a făcut accident. A fost un carambol în care au fost implicate mai multe maşini.

Daniel Pancu a debutat pe banca naționalei de tineret cu o înfrângere. România Uî21 a pierdut cu scorul de 3-2 în Albania, în primul meci din preliminariile pentru Euro 2025. Tricolorii mici au condus cu 2-0, dar albanezii au întors rezultatul.

Șirul ghinioanelor a continuat pentru România U21. Autocarul naționalei a fost lovit de mai multe mașini în timp se îndrepta spre aeroportul din Tirana. A fost un carambol în care au fost implicate mai multe maşini. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Selecționerul Daniel Pancu a explicat și ce s-a întâmplat în partida cu Allbania, din campania de calificare pentru Campionatul European din 2025. România U21 a pierdut după ce a condus cu scorul de 2-0, datorită golurilor marcate de Grameni și Borza. Însă, în ultima jumătate de oră albanezii au întors rezultatul după ce au marcat de trei ori.

”Suntem supărați și măhniți pentru că meritam mai mult. În momentul în care a intervenit oboseala, am venit cu oameni de pe bancă. Am făcut cadou la primul gol. Nu am fost nici eu cel mai inspirat om.

Ultimele 20 de minute au fost urâte pentru noi. Am marcat două goluri, dar puteam da ușor cinci. Suntem frustrați, supărați cu toții pentru că meritam mai mult”, a spus Daniel Pancu, pentru sursa citată.