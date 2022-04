Nadine și-a luat fanii prin surprindere cu ultima ei postare: „Satana nu se ține în casă”

Nadine Voindrouh și-a pus pe gânduri fanii de pe rețelele sociale, după ultima ei postare de pe Facebook. Celebra vedetă se teme de faptul că, la anii bătrâneții, ar putea ajunge la un cămin pentru vârstnici. Ce plan și-a făcut cu o prietenă dragă. Unde se vede peste 40 de ani.

Nadine are o viață împlinită și un copil care îi aduce zâmbetul pe buze, în fiecare zi. Deși are o relație apropiată cu fiul ei, Noah, vedeta este o persoană responsabilă și matură, care se gândește încă de acum la anii bătrâneții.

Făcându-și un plan pentru momentul în care se va retrage și se va bucura de cei mai liniștiți ani într-o casă din Florida, Nadine a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, privind felul în care unii oameni în vârstă sunt trimiși la un azil de bătrâni, de către propriile familii.

„Am stabilit cu una dintre cele mai bune prietene de-ale mele, ca sa strângem bani de zor pentru ca la batranețe sa ne retragem la o casa de bătrâni undeva in Florida. Florida este recunoscut a fi un stat al vârstnicilor.

Debitam cu ea ca o sa avem o căsuța doar pentru noi doua ( se poate!), un cumpărător personal, antrenor care sa vina la căsuța si, evident, dacă ‘om mai putea, sa conducem si o decapotabila roz.

Ani si ani am ținut-o langa cu noi la acest super cămin de bătrâni pana cand astazi m-a lovit cu leuca. Azi, din senin, m am intrebat, cum Doamne Iarta-ma ajunge un om cu familie la un cămin de bătrâni? Pentru prima oara m-a cutremurat ideea.

Am asociat cu casa de copii… Si tot pentru prima oara, gandul m a întristat. Înțeleg că viața e complexă si bla-bla, dar după o viata de stat in casa mea, înconjurată de familie, dintr o data sa nu mai am loc niciunde – pare cruzime.”, a scris Nadine pe Facebook.