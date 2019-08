Mutare neașteptată în media. Dragoș Pătraru, un nou proiect. Unde îl veți putea vedea

Dragoș Pătraru va juca pe două fronturi. Jurnalistul începe un nou proiect video, în același stil cu care ne-a obișnuit, dar și pe alte meleaguri. Unde poate fi văzut de acum?

Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii ”Starea Nației”, difuzată din luna august a anului 2018 pe Prima TV, a început un proiect nou. Jurnalistul a ajuns gazda emisiunii de pe Prima după ce TVR a încheiat cu multe vorbe contractul cu echipa lui Dragoș Pătraru, după ce au fost ”puse pe masă” acuzații de cenzură. Acum, jurnalistul se bucură de două proiecte pe placul său: și la Prima, și la Libertatea. Este vorba despre ”Starea Libertății”. Proiectul video se va vedea din 2 septembrie, de luni până vineri.

Pătraru a început să scrie la ziarul Prahova pe când avea 18 ani. După câteva luni, a ajuns moderatorul emisiunii de sport la radio Contact. Din anul 2008 a fost liderul postului Prahova TV, până în anul 2012. La scurt timp, a ajuns la România TV, unde, din 2013, a început să producă emisiunea ”Starea nației”. Din data de 1 septembrie 2014, show-ul său s-a mutat la TVR. Din 2016 până în 2017, „Starea nației” s-a mutat la Digi 24, de unde a revenit la TVR, dar până în iulie 2018, de unde s-a mutat la Prima TV, unde poate fi găsită și în prezent.

Într-un interviu pentru adevărul.ro, Pătraru a povestit multe despre viața sa, planuri, copilărie, trăiri. Printre acestea, și-a adus aminte și spre ce profesie voiau părinții să se aplece.

„Pe mine mă cheamă şi Iustinian şi mama a vrut să mă facă preot. Eu sunt Pătraru Dragoş Iustinian şi sora mea e Pătraru Draga Ioana, pentru că tata a vrut să avem aceleaşi iniţiale, nu am înţeles de ce, aşa a vrut el. Făcea mult rebus, cred că de acolo i se trage (râde). A vrut mama să mă facă preot, eu am ureche muzicală, am avut şi voce, am cântat ani întregi la cor. Dar bineînţeles că nu s-a lipit treaba asta de mine”, a povestit Pătraru.