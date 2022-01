Mugur Mihăescu, infectat cu tulpina Omicron: „Toată familia mea are”. Cu ce simptome se confruntă

Mugur Mihăescu a anunțat, joi seară, că s-a infectat cu tulpina Omicron, deși este vaccinat. Actorul a transmis vestea tristă de acasă, prin intermediul unui apel video, acesta aflându-se în izolare împreună cu familia sa. Din fericire, starea îndrăgitului actor este una stabilă, motiv de bucurie pentru fanii săi, dar și pentru românii care se tem de noua variantă Covid-19.

„Toți suntem vaccinați”

Actorul și omul de afaceri Mugur Mihăescu nu s-a sfiit să anunțe faptul că este infectat cu Omicron, acesta oferind detalii despre starea de sănătate a sa și a familiei, infectată și ea cu noua tulpină. Deși toată lumea este vaccinată, virusul nu a ocolit niciun membru al familiei Mihăescu, așa că toată lumea se află în izolare până când va trece orice pericol. Potrivit declarațiilor făcute de Mugur Mihăescu, în direct, la TV, simptomele sunt ușoare, de guturai, așa încât nu există niciun motiv de temeri.

„Am un guturai din ăsta. Nevastă-mea tocmai a făcut Omicron, fiica mea tocmai a făcut, fratele meu tocmai a făcut Omicron. Toți sunt vaccinați. Da, eu acum am Omicron, e un guturai, stau în casă, că nu ies afară de nebun. Am fost pe rând toți vaccinați. Eu sunt vaccinat, cu toată familia mea. Pe toți prietenii mei vaccinați i-a lovit Omicron, e un guturai. Nimeni nu mai intră în spital.”, a transmis Mugur Mihăescu, la România TV.

Întrebat dacă infectarea cu Omicron este oficială, actorul a explicat că a făcut un test care i-a ieșit pozitiv, așa că cel mai probabil, este vorba tot de Omicron: „Eu da, am Omicron. Eu m-am testat, am făcut un test acasă, cred că am şi eu Omicron”.

OMS, informații noi despre tulpina Omicron

În urmă cu câteva zile, reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății au declarat că apar din ce în ce mai multe dovezi care atestă că infectarea cu tulpina Omicron nu generează pneumonii severe, asemeni variantelor anterioare, așa încât, virusul afectează mai mult partea superioară a corpului, mai exact, căile respiratorii superioare, provocând simptome mai blânde.