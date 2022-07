Mugur Isărescu, cea mai cruntă previziune despre prețurile mari. Câți ani vor suferi românii de azi înainte

Mugur Isărescu vine cu o previziune cruntă pentru românii care sunt terifiați de scumpirile din ultima perioadă. Mulți dintre ei încearcă să facă economii cum pot pentru a se încadra în bugetul familiei. Câți ani vor trebui să îndure cetățenii noile schimbări deloc plăcute? Guvernatorul BNR a vorbit despre situația complicată în care se află oamenii și cum ar putea să arate aceasta în viitor. ,,Am intrat într-o perioadă de inflaţie şi să dorim să fie foarte scurtă. Mai mult decât atât, am fost întrebat care mi se pare că este acum cel mai mare risc, am spus scurt: stagflaţia”, a declarat Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu, previziune despre prețurile mari: situația se complică pentru români

Guvernatorul BNR a vorbit despre ce s-ar putea întâmpla în România în următorii ani în contextul scumpirilor. Acesta nu s-a ferit să discute despre creșterea economică ce stagnează sau chiar merge în jos. Mugur Isărescu le-a transmis cetățenilor că urmează vremuri extrem de dificile în viitorii 10 ani.

Pentru că ştiu ce s-a întâmplat în anii '70 şi a durat aproape 10 ani ca să ieşim din acea situaţie. Nu noi, lumea. Şi atunci s-a dat vina ba pe unul, ba pe altul", a declarat acesta.

,,Mergem treptat, ţinem strâns lichiditatea, lucrăm cu toate instrumentele”

Cel din urmă susține că nicio țară nu își permite să meargă direct pe dobânzi real pozitive, iar strategia este să se meargă treptat. Specialiștii lucrează cu toate instrumentele pentru a ține strâns lichiditatea.

Este așteptat la moment ca dobânda de politică monetară să se ducă în sus pe măsură ce inflația vine în jos. În timpul acesta, românii încearcă să facă economii de unde pot și să țină strâns de bugetul propriu.