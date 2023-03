Motivul pentru care William şi Kate s-ar certa groaznic. Ce nu mai suportă cei doi Prinţi de Wales: „Ţipă şi aruncă lucruri unul în altul”

Kate Middleton și Prințul William sunt văzuți ca formând un cuplu perfect atunci când au de efectuat îndatoriri regale. Cu toate acestea, se pare că relația dintre cei doi, atunci când sunt în intimitate, este cu totul alta. Iată din ce motiv ar fi ajuns Prinții de Wales să se certe teribil.

Prințul William și Kate Middleton ar fi ajuns să se certe foarte des

Atunci când apar în public, Prințul și Prințesa de Wales par a forma familia perfectă. mereu cu zâmbetul pe buze, atenți unul cu celălalt, cei doi au căpătat rapid simpatia oamenilor.

Cu toate acestea, adevărul din spatele acestor apariții ar fi cu totul altul. Relația dintre cei doi atunci când sunt în intimitate nu ar fi chiar așa roz, între ei existând multiple tensiuni.

Autorul Tom Quinn a vorbit în noul său volum, Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, despre ce s-ar petrece în spatele ușilor închise, între cele două personalități regale.

„Cineva de la palat mi-a spus despre poreclele pe care le au unul pentru celălalt. Dar nu totul este despre alint. Au certuri groaznice în care aruncă cu lucruri unul în celălalt”, a spus scriitorul regal, pentru Fox News Digital.

Care este motivul din spatele certurilor

Noua sa carte conține mărturii exclusive de la personalul palatului cu surse istorice, precum și de la persoane din interiorul familiei regale. Quinn spune că publicația sa examinează educația tradițională a familiei regale britanice și modul în care aceasta i-a afectat de-a lungul anilor.

În ciuda faptului că au ținut mereu problemele departe de lumina reflectoarelor, autorul a remarcat că cei doi soți nu caută să pretindă că sunt „cuplul perfect pe care toți ceilalți ar trebui să încerce să-l imite”. Ei își doresc să fie văzuți ca doi oameni obișnuiți, care se mai și ceartă din când în când.

„Au certuri teribile în care aruncă lucruri unul în celălalt. Kate ar putea părea o persoană foarte calmă, la fel și William, dar nu este întotdeauna adevărat. Pentru că marele stres pentru William și Kate este faptul că sunt înconjurați în mod constant de ajutoare de la palat. Este ca într-un roman de Jane Austen (..) Vor să fie văzuți ca un cuplu obișnuit. Cu aceleași tensiuni din viața de familie, de la muncă și de tot ce le aduce viața”, a mai dezvăluit acesta.

Deși nu lipsesc țipetele și își „spun lucruri neplăcute” unul altuia, Kate, în vârstă de 41 de ani, reușește întotdeauna să restabilească liniștea în familie, mai spune Quinn.

