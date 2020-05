Motivul pentru care un om important din echipa lui Dan Capatos a demisionat de la Antena 1. I-a surprins pe toți

În luna martie, Dan Capatos făcea un anunț care i-a întristat pe mulți fani ai emisiunii XtraNight Show, de la Antena 1. Prezentatorul anunța plecarea Vikăi Jigulina, DJ-ul emisiunii, iar motivul invocat ar fi fost criza sanitară care afecta întreaga omenire.

Vika Jigulina se pare că a plecat de la Antena 1 deoarece ar fi însărcinată

De-abia acum s-a aflat adevăratul motiv pentru care DJ-ul Vika Jigulina a ales să plece de la emisiunea nocturnă de la Antena 1. Avea nevoie de odihnă și nu putea să fie la platane cu burtica de gravidă! Da, celebra artistă se pare că este însărcinată!

„Telemunca nu este chiar așa de veselă și OK cum sună pe hârtie. Vine cu sacrificii din toate părțile și de toate felurile. Unul dintre aceste sacrificii a fost că și noi a trebuit să cam înjumătățim echipa de prezentare. Începând din această seară, gazdele voastre suntem doar eu și Cătălin Bordea. Îi mulțumesc Vikăi! A fost o onoare această colaborare cu ea. Un artist de talie internațională a acceptat să vină seară de seară, în creierii nopții, să vină să muncească alături de noi”, este anunțul făcut de Dan Capatos în luma martie.

Vedeta a fost fotografiată recent de paparazzi

Chiar dacă Dan Capatos a sugerat că au fost nevoiți să facă reduceri de personal, se pare că motivul plecării Vikăi ar fi fost altul. Vika a fost fotografiată de paparazzi într-o ținută care cu greu îi ascundea burtica de gravidă. Vedeta a venit din Republica Moldova în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar de o bună bucată de timp împarte bune și rele cu Iancu Morad, un celebru medic estetician de origine israeliană, cu care își va mări acum familia.

Vika se pare că își va crește copilul așa cum a fost și ea crescută de părinții săi, care i-au oferit mereu libertate. „Părinţii m-au susţinut, am fost un copil libertin, niciodată nu mi s-a interzis să fac muzică. Am făcut şi sport, gimnastică de performanţă, dar am avut o traumă la 11 ani şi nu am mai putut să continui. Plus că nu puteam să mă dezvolt, că trebuia să plec din Moldova şi posibilităţile erau reduse”, declara vedeta.