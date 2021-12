Motivul pentru care trebuie să treci pe sub masă de Revelion. Tradiția veche de zeci de ani

Se știe că românii sunt un popor iubitor de tradiții, fapt pentru care n-aveau cum să lipsească ritualurile cu prilejul sărbătorilor de iarnă, pe care unii dintre noi le respectă cu sfințenie, crezând că le vor purta noroc ori că le vor aduce marea dragoste. Un astfel de ritual constă în trecerea pe sub masa de Revelion la cumpăna dintre ani. Care este motivul din spatele acestui gest? Ai putea rămâne surprins! Mai multe detalii, în continuare.

De ce trebuie să treci pe sub masa de Revelion

Anul 2021 poate fi trecut și el pe lista anilor atipici, efectele pandemiei resimțindu-se aproape în fiecare unghier al vieții. Totuși, în anumite privințe, anul care stă să se încheie este aproape la fel la toți ceilalți. Aici ne referim la sărbători, care, cu sau fără restricții, au ceva în comun: bucuria de a fi traite și ritualurile respectate de zeci de ani.

Cu doar câteva ore înainte de 1 ianuarie 2022, oamenii obișnuiesc să-și facă o retrospectivă a vieții, să treacă în agendă binecuvântările de care au avut parte și să privească cu încredere în ceea ce va să vină. Întrucât ne putem folosi de toate amuletele norocului pentru a avea parte de dragoste, sănătate și bani în următoarele 12 luni, o modalitate distractivă de a sărbători Revelion 2022 o reprezintă răsfățarea cu câteva superstiții inedite.

Printre acestea se numără și trecerea pe sub masa de Revelion în ultima noapte din an, un obicei care a devenit extrem de popular în ultimii zeci de ani. Unii spun că ritualul chiar funcționează, îndeplinindu-ți o dorință dacă ai încredere. Cu alte cuvinte, tot ce trebuie să faci pentru ca visul tău să se concretizeze este să treci pe sub masa de Revelion și să-ți pui o dorință. Se spune că ritualul este și mai eficient dacă vrei să-ți întâlnești marea dragoste.

Tradiția veche de zeci de ani

Astfel, când au mai rămas doar câteva secunde înainte de a intra în Noul An, treci pe sub masa îmbelșugată de Revelion pentru a atrage iubirea de partea ta în 2022.

Mulți adepți ai acestui obicei dau asigurări că ritualul nu doar că este eficient, ci și extrem de puternic. Există și persoane care, pentru a mări efectul ritualului, îl îmbină cu consumul tradițional al celor 12 bobițe de struguri în ultima noapte a anului. Despre struguri se spune că sunt aducători de noroc, fapt pentru care n-ar trebui să lipsească de pe masa în noaptea dintre ani.

Deși poate părea o idee inedită și, de ce nu, destul de ciudată, există numeroase persoane care se încred în eficacitatea ei. Până la urmă, merită măcar să încerci, nu?