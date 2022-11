Motivul pentru care Ruby a îmbrăcat rochia de mireasă la un eveniment monden. Ce face artista cu ţinutele pe care nu le mai poartă VIDEO EXCLUSIV

Ruby și-a făcut apariția miercuri seară, la lansarea unor colecții de bijuterii și ceasuri, într-o rochie de mireasă. Outfitul a fost realizat de croitorese după ideile artistei, care, sătulă fiind să fie mereu întrebată când se mărită, s-a gândit să ofere răspunsul prin mesajul de pe voalul de mireasă.

După ce în vară a purtat o bluză cu imprimeu de sâni, dând senzația că este dezbrăcată, în toamnă a etalat cu grație o rochie din folie alimentară, de această dată, nonconformista cântăreață a fost mireasă pentru o seară.

Ruby s-a hotărât să-și scrie declarația de independență direct pe voalul de mireasă, pentru ca nimeni să nu o mai întrebe când se va căsători.

Vedeta este implicată într-o relație de 10 ani, se simte bine așa și nu își dorește să facă vreo schimbare.

Outfitul a fost realizat de croitorese cu o zi înainte de eveniment.

Vedeta obișnuiește să valorifice hainele pe care le etalează la diverse evenimente mondene.

Cântăreața are un dressing impresionat, pe care îl înnoiește constant pentru a fi în pas cu moda, iar lucrurile care ies din uz sunt dăruite persoanelor apropiate.

Deși este pasionată de modă, iar outfiturile alese pentru ieșirile mondene sunt multe create după ideile ei, artista susține că nu ar avea timp pentru a-și face un business cu haine.

Pe plan profesional, Ruby este foarte activă. Între concerte și evenimente, vedeta se pregătește să aducă în atenția publicului o nouă piesă.

Artista este deja antamată pentru sărbători și se bucură că are din nou ocazia să fie pe scenă la trecerea dintre ani.

Ea susține că își încarcă bateriile atunci când este cu familia . Fiind plecată mai tot timpul la concerte, clipele petrecute acasă sunt foarte apreciate. Îi place să vizioneze un film bun și să își comande mâncarea preferată.

Ruby are o siluetă de invidiat și își poate permite să poarte chiar și o rochie albă, cambrată, care îi pune formele în evidență.

“Muncesc mult, mă stresez tare și atunci când apuc, merg și la sală și ridic greutăți mari. Am un regim de mâncare foarte prost, până în momentul ăsta nu am apucat să mănânc aproape nimic, am luat două guri dintr-o shaorma și atât. Am fost în priză cu ținuta, azi noapte am lucrat la cristalele acestea (n.r cristalele aplicate pe mănușile de mireasă) au fost două zile lungi. Mănânc când apuc, când îmi aduc aminte, cam așa. Dacă sunt acasă și am timp, îmi fac toate poftele”, ne-a povestit artista.