Motivul pentru care Radu Vâlcan și Adela Popescu nu vor să expună chipurile copiilor lor pe Internet: ”Tatăl lor a fost un tâmpit”

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din România. Cei doi se iubesc de ani buni și au o familie minunată, despre care vorbesc mereu în public. Totuși, fanii nu înțeleg de ce aleg să nu își expună niciodată copiii, să nu le arate chipul, motiv pentru care au vrut să clarifice situația.

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au o relație de poveste și o familie minunată. Copiii lor îi fac mândri în fiecare moment și pot spune că sunt pe deplin împliniți.

Au trei băieți de care sunt absolut îndrăgostiți, dar pe care niciodată nu i-au expus în mediul online. Atunci când fac fotografii, aleg să îi țină pe aceștia cu spatele sau să le ascundă, cu orice chip, fețele.

De multe ori au primit comentarii negative din acest punct de vedere, pentru că oamenii nu înțeleg de ce au luat această decizie.

Acum, însă, Radu Vâlcan a decis să spună lucrurilor pe nume. Printr-o postare pe rețele de socializare, celebrul prezentator TV a explicat clar de ce nu prezintă chipul copiilor în mediul virtual.

Soțul Adelei Popescu a precizat că mulți nu înțeleg de ce e fiii lor nu apar în toată splendoarea internet, chiar și membrii familiei, ceea ce l-a făcut să răbufnească.

Radu Vâlcan explicat clar că celor mici le aparține decizia de a se expune undeva sau nu, iar pentru că acum nu au vârsta necesară pentru a alege, nu le rămâne decât să-i protejeze până când își vor dori singuri să se arate.

Radu Vâlcan și Adela Popescu au o familie numeroasă, exact cum și-au dorit mereu. Recunosc că viața cu trei copii nu este deloc ușoară, dar nici nu se plâng, ci profită din plin de fiecare moment petrecut în compania micuților.

Cei doi soți și-ar fi dorit și o fetiță, dar nu se gândesc să mai încerce. Consideră că au trecut prin toate etapele unui părinte împlinit și simt că au ajuns în punctul în care nu o mai pot lua de la capăt.

“ Vai, am avut o singură discuție pe tema asta, dar a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: ‘Dacă am ști sigur, 100%, că al patrulea e fetiță, ne-am băga?’. Am avut așa, trei secunde, și am zis: ‘Nu!’. Și el: ‘Nu, nu, uita de discuția asta’.

Zic: ‘Da, uităm repede’. De la doi la trei emoțional e cel mai ușor, pentru că îi știi toate etapele, nu te mai surprinde nimic, știi și cu diversificarea, nu te mai panichezi, le cam știi. Mă refer acum din punct de vedere al organizării, din punct de vedere financiar”, a explicat Adela Popescu.