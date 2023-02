Motivul pentru care Loredana Groza și-a anulat toate concertele și a plecat din țară: ‘Cu tot cu fată’ EXCLUSIV

Deși avea agenda plină de concerte, mai ales că luna martie este una bună pentru artiști, Loredana Groza și-a făcut bagajele și s-a întors în India, împreună cu fiica sa, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate de tatăl său pentru Playtech Știri.

Surpriză! Deși avea o grămadă de treabă, mai ales că luna martie este una extrem de bogată în spectacole pentru artiști, Loredana Groza s-a îmbarcat din nou, în urmă cu două zile, în avionul care a avut ca destinație finală India. Artista are planuri mari pe meleagurile unde a poposit și Iulia Vântur.

Chiar dacă între cele două dive lucrurile sunt puțin diferite, pentru ambele însă, întâlnirea cu India a fost „dragoste la prima vedere”:

La rându-i, părintele artistei nu ne-a ascuns faptul că și-a însoțit fiica în urmă cu trei ani în India și s-a îndrăgostit și el de această țară:

„Și eu am fost cu ea, și eu sunt bolnav de atmosfera de acolo, am făcut o grămadă de poezii în India. Recent, am scris un mic reportaj despre vizita ei în India, „Vis împlinit. Loredana și Elena Groza, în chip de zeițe, plutesc parcă în acest rai pământesc”. Am fost și eu cu Cristi acolo. A fost și Loredana cu noi, acum trei ani.

E o țară care nu și-a pierdut istoria și tradiția. Și totuși e la vârful tehnicii moderne, în rând cu toată lumea. E un privilegiu să poți pune piciorul în această parte a lumii, cu totul și cu totul aparte decât alte locuri ale planetei. Îi fericesc pe toți ce pot ajunge în aceste locuri de poveste, în care devii părtaș la o secvență de viață originală. Uiți că ești pământean acolo. Poporul acesta nu se îmbrâncește la cozi, strada o treci pe unde poți.

Peste tot sunt numai vaci, iar dacă se culcă una în intersecție, trebuie să aștepți să se trezească. Ca o imagine, pe stradă găsești oameni cu picioare goale, se păstrează primitivismul ăla modern. Cristi a văzut o vacă cum mânca de pe o mașină încărcată cu trandafiri, la o nuntă, toate florile, dar nimeni nu zicea nimic.. Lori e bine primită acolo, are totul pus la dispoziție”.