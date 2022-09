Motivul pentru care Jojo nu își ia fiica la spectacolele de teatru. ”Pe Achim l-am luat mereu, dar ea nu prea face diferența!” VIDEO EXCLUSIV

Cătălina Grama Jojo și Paul Ipate nu își permit vacanțe în doi, ci se rezumă doar la escapade de weekend. Părinți responsabili, cei doi actori nu vor să lipsească prea mult din viața copiilor, fiind conștienți că turneele și filmările îi țin oricum departe de familie. În timp ce Achim, fiul actriței din căsătoria anterioară, este nelipsit de la spectacolele de teatru ale mamei sale, Zora nu a avut încă ocazia să o vadă live, pe scenă. De ce amână Jojo momentul, dar și despre viața alături de cei doi moștenitori, ne-a povestit în interviul exclusiv acordat pentru Impact.ro, protagonista din “Clanul”, serial care începe joi la Pro TV.

De obicei, vacanțele în doi sunt o dată pe an sau mai multe?

Sunt weekend escape-uri mai mult. Nu prea ne luăm noi vacanțe lungi, nu stăm mult departe de copii, pentru că atunci când avem proiecte pe tot parcursul anului avem suficiente turnee și cred că le este și lor de ajuns. Și atunci încercăm să mai furăm așa câte 2 zile, câte 3 zile ca să ne simțim și noi oameni mari.

Având în vedere că Achim este mai mare, te ceartă când lipsești de acasă, pentru că nu îl iei și pe el?

Absolut deloc. Tocmai că a intrat în perioada în care își dorește să fie independent și să aibă un program propriu, Zora este cea cu întrebările, pentru că ea este încă mică și vrea să meargă peste tot. Are 5 ani și jumătate. Și acum m-a întrebat unde mă duc.

„Mă duc la treabă!/ Te-ai îmbrăcat cu rochia asta roz! / Da, dar am treabă./ Eu de ce nu merg? Pentru că nu e treaba ta acolo, e pentru oameni mari.” Și când aude că e pentru oameni mari …supărare mare! Vrea și ea să vină peste tot unde am eu treabă.

A început școala. Achim în ce clasă este?

A cincea, e o nouă etapă, o să fie interesant, o să fie mai dificil cu profesori, cu dirigintă.

Ai timp să faci temele cu el? Va merge la meditații?

Da, pentru că am programul destul de flexibil. Nu este foarte bine pus la punct programul meu, pentru că noi nu știm de dinainte ce și cum, Filmările pot fi oricând, uneori în weekenduri și așa mai departe, la fel și cu spectacolele de teatru. Dar atunci când sunt acasă și sunt foarte mult acasă, mă dedic în totalitate lor. Au și multă treabă amândoi!

Mulți părinți se plângeau că temele sunt destul de dificile. Tu ții pasul cu ele?

Achim își face temele singur, dar dacă are nevoie de susținere, ne găsește acolo. Cu matematica e mai greu, dar el este foarte bun la mate și cel mai probabil de la sfârșitul acestui an o să înceapă și pregătire separat, pentru că își dorește foarte mult să facă programare și mate-info și atunci când vrei să alegi calea asta, ai nevoie de ceva în plus.

Zora ce talente are?

A fost înscrisă și ea la înot în vara aceasta, începe baletul din toamnă, o să înceapă ceva canto, e foarte talentată pe partea asta artistică.

Își dorește foarte mult să facă lucruri și atunci ne-am hotărât să o susținem. Va face cursurile necesare care să o pregătească și pentru zona asta, în cazul în care o să își aleagă așa ceva.

Dar la teatru vin? Să te vadă pe scenă sau să fie în culise?

Achim a fost la foarte multe spectacole de-ale noastre, aproape toate, pe unele nu le-am jucat în București și în țară nu a fost de fiecare dată. Pe Zora nu am luat-o până acum, mi-a fost un pic teamă, pentru că ea nu prea face diferența.

Înțelege că acolo se joacă ceva, dar ea tot strigă „mami” la o adică și mi-a fost un pic teamă că mă trezesc cu „mami” fix în momentul culminant al piesei și nu am luat-o încă.

O las să mai crească un pic și evident că va veni, o să-i placă foarte tare. În schimb a văzut ce am făcut pentru TV, a văzut alte filme de-ale mele, lungmetraje, seriale, m-a văzut invitată la tot felul de emisiuni.

Și vrea să fie ca mami, având în vedere că ești un model pentru ea?

Nu, ea vrea să fie ca ea. Ea are alte repere. De exemplu, mi-a pus aseară un moment de la “America’s Got Talent” cu o fetiță care cânta și-mi arăta: “Uite!”, adică ea are reperele ei, copii de vârsta ei, vrea să fie ca aceia care sunt foarte talentați, sunt pe scenă, în centrul atenției.