Motivul pentru care fiica lui Cabral și a Andreei Ibacka a plecat de acasă: ”Am mai plâns puțin pe furiș”

La nici cinci ani, fiica lui Cabral și a Andreei Ibacka și-a luat băgăjelul și a plecat de acasă. Cu toate că planul a fost unul bine pus la punct, iar pregătirile au început încă din luna februarie, s-a lăsat cu lacrimi la despărțire. Unde a plecat Namiko.

Au fost momente cu mari emoții și lacrimi ascunse pentru Cabral și Andreea Ibacka. Vedetele au trecut recent printr-o etapă cu care se confruntă aproape toți părinții de la noi din țară: cea dintâi excursie departe de casă a copilului.

La nici cinci ani împliniți, micuța Namiko și-a luat băgăjelul și a plecat cu colegii săi în tabără. Părinții au înscris-o pe fiica lor în această aventură de la începutul acestui an, însă chiar și cu lunile de pregătiri, fizice și psihice, emoțiile nu au putut să lipsească la despărțirea pe peronul gării.

Andreea Ibacka a povestit în mediul online ce a simțit și cum ea și Cabral au fost rugați de Namiko să îi dea spațiu, fetița dorind să stea cât mai mult în compania prietenilor.

”Ne pregătim din februarie pentru această zi. Atunci am înscris-o pe Namiko în prima ei tabără și vorba a rămas vorbă.

Iar dimineață a plecat cu trenul într-o super aventură, distracție și declarație de independență… înainte să fi împlinit vârsta de 5 ani.

Când am intrat în gară simțeam cum mă sufoc de emoții. Dar nu am zis nimic. Și a zis ea: ”Să știți că atunci când îi văd pe colegii mei eu o sa vreau să stau cu ei, nu cu voi. Că am și eu niște colegi. Iar astăzi aleg echipa copiilor”.

M-am bucurat că ea nu-mi împărtășește anxietatea de separare. Ba chiar a plecat în pasul ștrengarului.

Apoi am urcat împreună în tren. Părinți și copii, justificat. Părinții cărau bagajul.

Fiecare copil are un troller din ăla mic, cel mai mic posibil, bagajul de mână din avion, cu tot cu 4 roți. Însă bagajul a fost azi adus pe brațe de câte doi părinți de căciulă, care au împărțit povara celor 8 kg. :))) Doar – doar să vadă toți unde se așează copilul, să mai câștige câteva secunde cu el/ ea”