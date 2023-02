Motivul pentru care elevii nu vor avea vacanță de Paște anul viitor. Ministrul Educației a explicat clar decizia

Proiectul de ordin al ministrului Educaţiei privind structura anului şcolar 2023-2024 a fost avizat marți, 14 februarie. Ligia Deca a explicat motivul pentru care elevii nu vor avea vacanță de Paște anul viitor. Cum arată calendarul noului ciclu școlar.

Proiectul de ordin al ministrului Educaţiei privind structura anului şcolar 2023-2024 a stârnit numeroase nemulțumiri în spațiul public. Atât în rândul elevilor, cât și în rândul părinților. Potrivit structurii noului ciclu școlar, copiii nu vor mai avea zile libere nici cu ocazia Paștelui Ortodox, nici cu ocazia Paștelui Catolic.

Noul calendar școlar a fost lansat în dezbatere publică pe data de 27 ianuarie și a putut suferi modificări până pe data de 10 februarie. Marți, 14 februarie, proiectul de ordin privind structura anului şcolar 2023-2024 a fost avizat în forma pusă în dezbatere publică. Anunțul a fost făcut chiar de către ministrul Educației, Ligia Deca.

Astfel, în anul școlar 2023-2024, elevii din școlile din România vor avea parte de o nouă vacanță. Zilele libere vor fi acordate în perioada 13-21 aprilie 2024, imediat după finalizarea modulului 4 și înainte de începerea modulului 5. Totuși, potrivit noului calendar, copiii nu vor avea nicio zi liberă de Paște.

Ligia Deca a explicat că anul şcolar 2023-2024 vine la pachet cu o situație deosebită pentru elevi, din cauza faptului că este o distanță foarte mare între Paştele Ortodox şi cel Catolic și, în același timp, trebuie asigurat un oarecare echilibru în împărțirea modulelor școlare. Ministrul Educației a susținut că noul calendar a fost dezbătut și cu părinți.

„Noi am avut în dezbatere publică structura anului şcolar. În contextul Comisiei pentru dialog social, am cerut părerea elevilor, părinţilor, sindicatelor. Nu am avut în şedinţă argumentată nevoia mutării acestei vacanţe de primăvară dintre module înspre vacanţa de Paşte.

Unul dintre argumentele pe care le-au adus pentru a păstra acea săptămână aşa cum am propus-o iniţial este nevoia de spaţiu în timpul vacanţei pentru organizarea diferitelor etape ale olimpiadelor şcolare. Acesta au fost unul dintre motive, dar motivul principal pentru care această vacanţă se află între cele două sărbători pascale, pe lângă egalitatea de tratament între confesiuni, este şi echilibrarea modulelor din punct de vedere pedagogic.

Este normal ca modulele să nu fie dezechilibrate din punct de vedere al numărului de săptămâni. De aceea, am rămas pe această variantă”, a declarat ministrul Educației, Ligia Deca, joi, 16 februarie.