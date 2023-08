Motivul pentru care asistentele personale ale lui Kate Middleton au demisionat pe bandă rulantă. Soţia Prinţului William, greu de mulţumit?

Kate Middleton este una dintre cele mai fermecătoare figuri feminine de la Casa Regală britanică. Pentru a arăta mereu perfect și pentru a avea abilitatea de a îndeplini toate sarcinile, este ajutată de o asistentă personală. Doar că toate de până acum au demisionat pe bandă rulantă. Care este motivul. Foto

Cum reușește Kate Middleton să facă față evenimentelor

Dintre membrii Familiei Regale britanice, Kate Middleton este apreciată de public ca fiind cea care respectă cel mai bine protocolul regal. Nu știe niciodată când va fi fotografiată sau invitată la un eveniment important, astfel încât arată mereu impecabil.

Este elegantă, poartă unghiile scurte și părul întotdeauna aranjat. Însă aceste aspecte nu sunt singurele care trebuie respectate de partenera de viață a Prințului William. Membrii Familiei Regale britanice trebuie să aibă grijă să își îndeplinească toate sarcinile de pe lista de responsabilități.

Are 41 de ani și este mamă a trei copii. Pe lângă faptul că la fiecare apariție publică arată excepțional, trebuie să se îngrijească și de aceștia. În plus, are o mulțime de evenimente la care trebuie să participe, în calitate de prințesă și viitoare regină a Marii Britanii.

Mulți s-au întrebat cum reușește Kate Middleton să facă față tuturor acestor provocări, iar răspunsul este simplu: cu ajutorul asistentei personale. Soția lui William dispune de o asistentă care are mereu grijă ca prințesa să fie pregătită pentru orice este neprevăzut, să ajungă la timp la evenimente și nu numai.

Ce responsabilități are asistenta personală a prințesei

Lista responsabilităților asistentei personale a lui Kate Middleton este lungă. Aceasta trebuie să fie incredibil de pricepută la cronometrare și organizare. Trebuie să o informeze pe prințesă cu privire la toate evenimentele și să fie alături de ea aproape non-stop.

Dacă Kate Middleton are nevoie de ceva, asistenta personală este acolo pentru ea. Trebuie să se ocupe inclusiv de cadourile pe care soția Prințului William le primește sau trebuie să le ofere și să se asigure că toate evenimentele decurg ca la carte.

Tot responsabilitatea asistentei lui Kate Middleton este să îi ofere acesteia câte o scurtă prezentare despre fiecare persoană cu care dă mâna sau vorbește. Presa străină a notat că pretențiile prințesei ar putea să fie mult prea mari pentru unii potențiali angajați.

Din acest motiv, asistentele personale ale lui Kate Middleton demisionează sau renunță încă dinainte de a fi angajate oficial la acest post, potrivit jurnaliștilor străini. În ultimii cinci ani, soția Prințului William a rămas oficial fără două asistente: Catherine Quinn (2019) și Hannah Cockburn-Logie (2022).