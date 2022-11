Motivul pentru care Anamaria Prodan nu renunţă la numele Reghecampf. Instanţa a decis în favoarea impresarei

Fanii fostului cuplu format din Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au rămas surprinși de decizia impresarei. Cea din urmă a hotărât să nu renunțe la numele fostului soț. Cei care au fost martorii întregului scandal nu au înțeles motivul pentru care agentul FIFA a hotărât să rămână cu numele de familie al tatălui fiului ei. „Ar trebui să-i fie jenă pentru ce a făcut familiei!”, a subliniat aceasta.

Anamaria Prodan rămâne cu numele lui Reghecampf! Instanța de judecată a decis ca impresara să păstreze numele de familie al fostului soț, după ce antrenorul a solicitat ca blondina să nu îl mai poarte. Agentul FIFA a cerut, prin avocații săi, ca divorțul să se desfacă din culpa exclusivă a fostului partener.

Magistrații Judecătoriei Buftea au admis însă cererea de divorț din culpă comună, nu exclusivă. Surpriza neplăcută pentru sportiv a venit după ce autoritățile au decis ca vedeta de TV să păstreze numele de Reghecampf și după separarea cu scântei, deși antrenorul a solicitat contrariul.

Cea din urmă a subliniat că numele cu care a făcut istorie de-a lungul anilor este Prodan Reghecampf, așa că pentru moment nu renunță la el.

Blondina a mai mărturisit și că fostului soț ar trebui să îi fie rușine pentru ,,toată mizeria pe care a aruncat-o asupra acestei familii și acestui nume”.

„Numele meu cu care am făcut istorie de-a lungul anilor este Prodan Reghecampf, în fiecare domeniu din viața mea. Atunci când voi considera că nu mai am nevoie de acest nume am să mi-l scot singură de pe pașaport. Nu trebuie să-mi dea nimeni accept pentru asta.

Ar trebui să-i fie jenă domnului Reghecampf pentru toată mizeria pe care a aruncat-o asupra acestei familii și acestui nume. Este un capitol închis în vița mea, nu mă mai interesează nimici și nu mă interesează nici măcar să aud declarațiile sau aberațiile pe care le spune domnul Reghecampf!”, a declarat agentul FIFA pentru click.ro.