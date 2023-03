Motivul pentru care Adrian Nartea nu mai ia alt proiect TV. Ce i-au spus cei de la PRO TV. „Am discutat” EXCLUSIV VIDEO

Adrian Nartea nu mai apare de ceva vreme pe sticlă, însă nu duce lipsă de proiecte. Monica Davidescu l-a cooptat în spectacolul „O noapte furtunoasă” produs de Compania Concordia, iar rolul lui Chiriac l-a adus în atenția altor regizori.

Ce spune Adrian Nartea despre revenirea pe micul ecran: „Am discutat cu PRO TV”

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Adrian Nartea ne-a povestit despre ofertele pe care le-a primit în ultima perioadă, dar și de ce a hotărât să mai stea o perioadă departe de vreun proiect TV.

Deși serialul Vlad s-a terminat de mult, actorul încă mai este asociat cu personajul pe care l-a interpretat, așa că Adrian Nartea a decis să se implice momentan în proiecte de teatru sau de film.

Adrian, ți-ai schimbat lookul datorită personajului Chiriac pe care îl interpretezi în piesa „O noapte furtunoasă”. Între spectacole nu renunți la mustață?

Depinde cât de mult timp este între spectacole. Mie îmi place cum îmi stă cu mustață. O să o aranjez așa frumos, mai am pe 13 martie la TNB , mai am pe 27 martie tot la TNB la Sala Mare de data asta și vreau să fie mustața bogată.

Dacă o las două săptămâni nu crește așa bogată, dacă o las trei săptămâni, patru, cinci e mai bogată și pot să o modelez, pot să fac ce vreau și e un look care vine în completarea lui Vlad.

Până acum toată lumea mă vedea Vlad, puțin nebărbierit, la costum. Acum am zis hai să fie și Chiriac, o să mă mai tund pe aici mai scurt, mai peaky blinders.

Cum l-a ajutat Monica Davidescu să îl interpreteze pe Chiriac

Cum ai reușit să ai acel limbaj natural în piesa de teatru?

E o piesă adaptată, dar textul este Caragiale, nu ai cum să-l schimbi și e la virgulă. Cred că cea mai bună soluție pentru a învăța textul ăsta a fost Monica Davidescu, care a fost o profesoară, adică ea știa textul nostru, al tuturor în toată piesa.

Și pe lângă faptul că îl tocea pe Temișan acasă, pentru că el este jupân Dumitrache, care trebuie să știe tot, mai veneam și eu care na, vorba aceea, nemaifăcând teatru niciodată, nu știam așa exact. Am mai făcut teatru, dar puțin Cehov, adică aveam idee despre ce este vorba.

M-a ajutat foarte mult să repet, să ascult sfaturile Monicăi și nu numai ale Monicăi, și ale lui Alex Nagy, care spunea: „Și când stai acasă și când conduci, dă-ți textul, pentru că este foarte important!” Și uite așa, repetiția e mama învățăturii! Bine a zis cine a zis asta!

Ce mai urmează după piesa asta de teatru?

Mai am niște propuneri care nu sunt concretizate, acum să vedem. Ar mai fi o piesă de teatru, dar nu știu încă sigur. Avem un film în desfășurare, practic am filmat foarte puțin din el și vom începe să filmăm tot.

Mai sunt două proiecte pe rol și multe alte lucruri pe lângă, evenimente nu mai vorbesc de prezentat, campanii, deci lucrurile sunt destul de multe, important este să le prioritizăm și să le așezăm bine în calendar, că asta este important.

Ce spune Adrian Nartea despre revenirea pe sticlă

Pe micul ecran se concretizează ceva sau mai prelungești pauza?

Încă mai aștept, încă mai e așa puțin de Vlad. Dacă aș apărea într-un proiect pe TV, lumea ar face o confuzie și am discutat și cu Pro TV-ul. Am zis că mai stăm un pic, că este prea aproape, mai așteptăm.

E greu să mai vii cu ceva cum a fost Vlad, asta e problema de fapt a mea, spre exemplu, că e complicat să vii în ceva măcar la același nivel și să nu te mai confunde nici lumea e și mai greu. Atunci mai lăsăm să se așeze lucrurile, mai facem teatru, mai facem un film. E ok.

Apropo de film, ce personaj interpretezi: pozitiv, negativ?

Am filmat asta cu „Astronautul” care aștept să iasă, e destul de mult de muncă pentru că e SF și e multă post producție, am filmat în „Visul” lui Cătălin Saizescu, un rol mic, secundar, dar foarte drăguț, abia aștept să iasă și ăsta și am un rol principal, dar nu pot să divulg în ce proiect, e pozitiv în mare, e protagonistul, da, pe marele ecran, să sperăm.

Video: Daniel Bălan