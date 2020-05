Motivul divorțului dintre Elena Ionescu și soțul ei. Concurenta Survivor a spus lucrurilor pe nume

Elena Ionescu, ex-Mandinga, anunța la finalul verii anului trecut că divorțează de soțul ei, Dragoș Stanciu, la numai un an de la căsătorie. Motivul separării: Așa a fost cel mai bine pentru amândoi.

Elena Ionescu și Dragoș Stanciu s-au cunoscut în 2017 într-un info trip, unde promovau Turcia în România. Fiecare era dintr-un domeniu diferit, el ocupându-se la momentul respectiv de modelling. S-au întâlnit apoi la sala de sport, iar, ”din sport în spot”, spune vedeta, au ieșit o relație și un copil. La un an jumătate de mariaj, a venit, însă, și divorțul. Fostul soț al Elenei s-a întors la vechea sa iubită.

„Noi am divorțat de comun acord, la notar, fiindcă așa a fost cel mai bine pentru amândoi. Nu am avut nimic de împărțit. Slavă Domnului, într-un an și ceva de căsnicie, nu au fost lucruri să ne pună în situația de a alege. În fine, nu este ușor să treci printr-un divorț, dar întotdeauna este cineva sus, acolo, alături de noi, și sunt convinsă că puterea asta pe care eu o am acum, să mă simt după toate lucrurile astea eliberată, susținută, mă determină să mă simt bine. Am un copil pentru care merită să luptă, de aceea, pentru el. Voi menține, oarecum, legătura cu Dragoș”, a povestit Elena.