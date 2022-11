Morgan Freeman, în centrul unui scandal după deschiderea Cupei Mondiale din Qatar: „Te-ai vândut. Rușine!”

De ieri toți ochii lumii sunt pe Campionatul Mondial de fotbal din Qatar. A 22-a ediție a Campionatului Mondial de fotbal nu este una fără controverse, scandaluri și acuzații dure la adresa organizatorilor. Din păcate, în acest vârtej a fost prins și unul din cei mai mari actori de la Hollywood. Morgan Freeman a fost surpriza de deschidere a ceremoniei la Cupei Mondială, dar multe voci îl acuză pe actor că a acceptat acest rol, în contextul situației de facto.

Campionatul Mondial de fotbal din Qatar plin de controverse

Decizia de a acorda Qatarului drepturile de organizare a Cupei Mondiale de fotbal din 2022 a fost marcată de controverse. Au fost, inclusiv acuzații de corupție și de încălcare a drepturilor omului.

Toate ceste aspecte au apărut încă de când a fost anunțată pentru prima dată, în urmă cu 12 ani. Iată o trecere în revistă a acestor probleme:

FIFA a acordat turneul țării din Orientul Mijlociu în 2010. Înțelegerea era că acesta se va desfășura în timpul verii, unde temperaturile depășesc 40 de grade. În 2015, FIFA a recomandat Qatarului să organizeze o Cupă Mondială mai scurtă.

Se stabilea ca lunile noiembrie și decembrie, să fie perioada, iar decizia cu siguranță a pus organismul mondial de conducere a fotbalului pe un curs de coliziune cu marile ligi europene, spun cei de la Reuters.

Schimbarea calendarului în favoarea iernii din emisfera nordică a marcat prima dată când Cupa Mondială s-a mutat de la intervalul său obișnuit din iunie și iulie, când ligile interne profitabile ale Europei și-au încheiat sezoanele.

Organizatorii Cupei Mondiale de fotbal din 2022 au negat cu tărie acuzațiile Departamentului de Justiție al SUA potrivit cărora au fost plătite mite pentru a asigura voturi atunci când au fost acordate drepturile de organizare a turneului, în urmă cu 12 ani.

Suspiciunile și zvonurile au înconjurat mult timp votul executivului FIFA de a acorda Qatarului oganizarea turneului din 2022. Procurorii au formulat acuzații directe și oficiale cu privire la turneu într-un rechizitoriu în 2020.

Comitetul suprem pentru livrare și moștenire al Qatarului a respins acuzațiile. Directorul executiv al Qatar 2022, Nasser Al Khater, a declarat reporterilor, atunci când țara din Orientul Mijlociu a marcat un an pentru turneu, că Qatar a fost „tratat și analizat în mod nedrept”timp de mai mulți ani.

Alte acuzații vorbesc despre exploatarea celor care au lucrat la construcția stadioanelor, precum și decesul unui număr important dintre aceștia. Și în acest caz Qatar a respins acuzațiile.

Totul a culminat cu apariția lui Morgan Freeman

La deschiderea oficială, celebrul actor american Morgan Freeman a devenit vocea turneului. Dar, având în context acuzațiile, imediat internetul a reacționat împotriva celebrului actor.

Morgan Freeman a fost catalogat drept un „trădător cu mâinile pătate de sânge”. Apariția sa surprinzătoare la Doha are loc la 12 ani după o altă gafă. În urmă cu 12 ani actorul greșea replicile în timp ce încerca să ajute candidatura SUA pentru organizarea turneului din 2022.

Pe rețelele de socializare, fanii l-au numit „agentul Qatarului”. Mulți și-au amintit de infamul său discurs din 2010. Din nefericire, discursul de atunci a provocat o jenă uriașă pentru echipa de candidatură a SUA. Actorul își greșea discursul, spunând mulțimii: „Îmi pare rău, am pierdut o pagină”.

Morgan Freeman a narat segmentul de deschidere, intitulat „The Calling”, spunându-le telespectatorilor: „Ne-am adunat cu toții aici într-un mare trib.” Pe rețelele de socializare, reacția a fost mai puțin favorabilă pentru actorul premiat cu Oscar, în vârstă de 85 de ani.

Apariția actorului Morgan Freeman a fost poate cea mai surprinzătoare dintre toate. Însă, având în vedere greșelile sale anterioare de a ajuta SUA să câștige drepturile de organizare a Cupei Mondiale din 2022, totul s-a întors împotriva sa.

„Este atât de dezamăgitor!”

În 2010, el a călătorit la Zurich ca parte a echipei de candidatură a SUA. Atunci, alături de Bill Clinton, prezenta un discurs pentru a încerca să câștige voturi pentru țara sa. Asta se întâmpla înainte ca derapajul său să lase un gust amar în gură.

Scriind pe Twitter, Roger Bennett, prezentatorul Men In Blazers, a declarat că apariția lui Freeman în Qatar a fost „un trolling epic la scară globală”.

Printre comentariile de pe Twitter, ca urmare a apariției sale în Qatar, mulți l-au acuzat dur pe Morgan Freeman, printre care și Gary Webster, ercunoscut pentru radicalitatea comentariilor sale:

„Pentru un om care l-a jucat pe Nelson Mandela – care știa mai bine decât oricine impactul și importanța izolării unei țări și succesul său pe teren pentru a schimba politica acelei națiuni – este atât de dezamăgitor să vezi #MorganFreeman luând banii și susținând un regim opresiv”, scrie Gary Webster pe Twitter.

For a man who played Nelson Mandela – who knew better than anyone the impact & importance of isolation on a country & its success on the ground to change that nation’s policy – it is so disappointing to see #MorganFreeman take the money & support an oppressive regime😥 #Gutted — Gary Webster (@RealGaryWebster) November 20, 2022

„Morgan Freeman, ar trebui să îi fie rușine”

Un alt comentariu, poate mai dur decât precedentul, a venit din partea altui activits și tot pe Twitter, David Ballesteros, care scrie în termeni extrem de duri:

„Morgan Freeman, ar trebui să îi fie rușine. Cu cât te plătesc? Cât este integritatea ta? Nu ridicați niciodată vocea pentru a vorbi despre de minorități. Tocmai ai pierdut acest privilegiu. FIFA este o afacere SÂNGEROASĂ. Iar Qatar 2022 este Cupa Mondială împotriva Drepturilor Umane.”

@morgan_freeman should be ashamed. 🤬🤬🤬 How much they pay you? 🤔 How much is your integrity? 🤔

Never rise your voice to talk about of minorities. You just lost that privilege. 🤮🤮🤮@FIFAcom is a BLOODY business. And #Qatar2022 is the world cup AGAINST #HumanRights. — David Ballesteros (DBG3D@mas.to 🐘) (@Dbg3D) November 20, 2022

Deși au apărut multe astfel de comentarii, Morgan Freeman nu a dat curs și nici nu a comentat aceste aspecte. Cel puțin pentru moment nu există un răspuns oficial. Deocamdată nu se știe cu câți bani a fost plătit Mogan Freeman pentru a juca rolul său în ceremonia de deschidere.