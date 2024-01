Monica Tatoiu şi-a făcut testamentul. Dorinţa ciudată pe care a scris-o în act, ce vrea să se întâmple neapărat după moartea ei

Monica Tatoiu este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară. Celebra femeie de afaceri se gândește că anii trec și este realistă, motiv pentru care nu a uitat nici de testament. Abia acum s-a aflat ce dorință ciudată are. Scrie negru pe alb în act, ce vrea să se întâmple neapărat după moartea ei.

Monica Tatoiu este plină de viață și mereu cu zâmbetul pe buze, deși are 67 de ani. Cu toate acestea, s-a gândit și la ce este mai rău și și-a făcut testamentul, unde a vorbit despre una dintre cele mai mari dorințe, care speră să-i fie îndeplinite după moarte.

Monica Tatoiu, cunoscută în trecut pentru poziția sa pro-eutanasie pentru câini, care i-a atras antipatia iubitorilor de animale, a făcut recent dezvăluiri neașteptate. Se pare că ea își dorește ca, după ce își va lua rămas bun de la viața pe Pământ, să fie supusă incinerării, o opțiune care se distanțează de tradiția creștin-ortodoxă care favorizează înhumarea.

În cadrul unei emisiuni, Monica Tatoiu a expus convingerea sa că abordarea anumitor aspecte delicate ar trebui să fie pragmatică. Deși își mărturisește credința în Dumnezeu, ea optează pentru incinerare în defavoarea înhumării, subliniind că, în ciuda acestei alegeri, prioritare rămân iubirea pentru oameni și trăirea unei vieți civilizate.

Această atitudine sugerează o abordare modernă și rațională în raport cu decizia personală privind finalul vieții și modul în care aceasta este gestionată după moarte. Este evident că Monica Tatoiu pune în balanță convingerile personale și respectul pentru tradițiile religioase, într-un demers de a aduce claritate într-o temă adesea delicată

Monica Tatoiu a fost una dintre cele mai influente femei de afaceri, care a produs sume frumoase. Nu se ascunde deloc, este mândră de tot ce a realizat și se laudă cu tot ce a reușit să strângă în acest timp.

Femeia de afaceri a vorbit deschis și despre situația sa financiară, mărturisind că are patru milioane de euro în conturi bancare în România. De asemenea, casa în care locuiește valorează două milioane de euro și mai are și acțiuni la Stockholm.

De la statul român primește 12.000 de lei pensie, după ce a contribuit ani la rând și și-a plătit toate taxele. Astfel, duce o viață de lux și se bucură din plin de tot ce a strâns o viață.

Am o pensie de 12.000 de lei de la statul român și nu din aia specială, pentru că mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru.”, a mai spus femeia de afaceri.

„Am patru milioane de euro în conturi bancare în România, două milioane de euro valorează casa în care locuiesc, plus acțiunile de la Stockholm. Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult și am făcut banii cu greu.

Nu o interesează hainele și accesoriile de lux, ci foarte mulți bani îi dă pe vacanțe. Nu se uită la sume când vine vorba despre acest aspect și spune că nu a cheltuit niciodată, împreună cu soțul ei, mai puțin de 10.000 de euro pentru o singură plimbare.

Timp de 14 ani, celebritatea a îndeplinit funcția de director general al unei companii internaționale de cosmetice, investind o sumă semnificativă care a contribuit la acumularea unei impresionante averi.

În urma acestei investiții, afacerea respectivă a cunoscut o creștere remarcabilă, ajungând la o valoare de 33 de milioane de euro, iar vedeta se bucură acum de o avere estimată la 7,5 milioane de euro, așa cum se spune în lumea mondenă.

Monica Tatoiu dispune de o locuință spațioasă, cu o suprafață de 633 de metri pătrați, însoțită de un teren însumând 2.590 de metri pătrați, evaluat la aproximativ 2 milioane de euro. În plus, portofoliul său de proprietăți nu se oprește aici, având în posesie și alte bunuri imobiliare, alături de acțiuni într-o companie de cosmetice cu sediul în Suedia.

Cu toate că dispune de o avere considerabilă, Monica Tatoiu nu acordă sprijin financiar fiului său. Acesta a primit doar anumite proprietăți care fac parte din posesiunile familiei, însă nu primește sume de bani de la aceasta. Consideră că trebuie să învețe să lupte pentru ce își dorește, așa cum a făcut și ea.

„Nu are voie să-și cumpere apartament la bloc, doar casă pe pământ. Nu știu dacă e bine, pentru că trebuie să-și ia un împrumut, pentru că mama nu-i dă. Eu cu Victor am creat de la zero ce am creat, am plecat de la cuțit și furculiță, tata nu a vrut să-mi dea mie.

Deci prima am vândut-o (nr. o proprietate din cele două), iar copilul are depuși 60.000 de euro în bancă și asta (n.r. a doua proprietate) bănuiesc că o să fie 120.000 de euro. El nu vrea în București, el are nevoie să-și facă un atelier, nu e important numărul de camere.”, a declarat Monica Tatoiu în cadrul podcastului „Tare de tot, cu Viorel Grigoriu, acum ceva timp.