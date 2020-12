Monica Pop pune la zid vaccinarea din România. Ce susține că ascund autoritățile, de fapt

Medicul oftalmolog a revenit cu o nouă postare pe contul său oficial de Facebook. De data aceasta, Monica Pop pune la zid vaccinarea din România. Aceasta susține că autoritățile procedează greșit când vine vorba de informarea poporului despre riscurile negative ale noului vaccin anti-covid-19.

Dar înainte de toate, hai să aflăm câte ceva despre doamna doctor. Monica Pop s-a născut pe 22 iunie 1953 la Cluj. Este un medic oftalmolog, absolventă a Universității de Medicină și Farmacie din București. Este născută într-o familie de medici, după cum informează pagina sa de wikipedia.

Până în anul 2018, Monica Pop a fost manager general al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București. În prezent este șefă de secție în același spital. Este cel mai vechi director de spital din București, la ora actuală (din aprilie 1994).

De când a început pandemia în România, medicul oftalmolog a stat si a observat de pe margine tot ce se întâmplă. Problema cea mai mare pe care Monica Pop a reperat-o a fost în modul în care autoritățile competente discută cu populația despre virus. Medicul susține că se prezintă doar latura negativă a problemei, totul pentru a se induce panică și frică.

Acum, când vaccinarea a început încă de Crăciun în România, Monica Pop susține că autoritățile comit o mare greșeală. Acestea refuză să prezinte publicului și efectele negative ale acestui vaccin anti-covid-19, cu toate că, normal, ar fi ca lumea să știe la ce se expune.

”Campanie de ameninţare, mai puţin de vaccinare! De ce nu se spune altfel: ‘Pot fi, rar, şi efecte secundare mai grave, dar puneţi în balanţă beneficiile care, pe termen scurt, sunt mai mari!’. Nu ascundeţi nimic! Oamenii vor informaţie şi explicaţii corecte, nu ameninţări şi opresiune! Aşa au ales decidenţii şi adepţii lor!

Amenințări cu tot ce se poate mai rău pentru sceptici, informație ZERO, stiri controversate, propuneri punitive rele, priviri urîte, exemple neavenite , ascunderea unor elemente importante, ( se ocolesc deliberat informatiile din prospecte despre efectele mai grave, chiar daca nu sint frecvente), incercare de ingenunchere prin orice metode, bagarea pumnului in gură! La asta se pricep cel mai bine! Totul cu ură si amenințări! Nu se spun unele lucruri scrise in prospecte iar asta creaza suspiciune! Ascunderea este mai grava decit adevarul! Faceți în așa fel încât oamenii să aibă încredere!!! Se poate!”, a scris Monica Pop pe contul ei oficial de Facebook.