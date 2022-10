Monica Macovei, primele declarații despre accidentul în care un om a fost rănit grav. Cum s-a petrecut totul

Monica Macovei a adus primele declarații despre accidentul produs astăzi în Constanța. Un om a fost rănit grav în urma impactului. Fostul ministru al Justiției susține că nu a pierdut controlul volanului. Totul s-a petrecut în cursul zilei de sâmbătă, în apropiere de Mangalia. Motociclistul care se afla pe carosabil a ajuns de urgență pe mâna medicilor pentru îngrijiri. ,,Încep să îmi revin din starea de șoc”, a subliniat fostul ministru.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că pe DN 39 în zona localității Mangalia s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un motociclist și un autoturism. În urma impactului a rezultat rănirea gravă a motociclistului.

Bărbatul a fost transportat de urgență la spital. Cea care se afla la volanul mașinii implicate în accident este Monica Macovei. Fostul ministru al Justiției nu a suferit răni în urma impactului. După multe speculații, aceasta a povestit pe rețelele de socializare modul în care s-a petrecut totul.

Cea din urmă a mulțumit prima oară tuturor oamenilor care i-au trimis mesaje în aceste momente pline de panică. Monica Macovei a susținut că începe să își revină ușor din starea de șoc. Ea a subliniat că a mers pe banda sa, iar un motociclist a intrat din plin în aripa stângă a mașinii, moment în care airbag-urile s-au declanșat și cauciucul din stânga față s-a spart.

,,Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart”, a povestit fostul ministru pe pagina personală de Facebook.